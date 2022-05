Dürfen Nachbarn meinen Garten ablichten und der Hausverwaltung melden?

In Nachbars Garten oder Terrasse finden laute Partys statt. Da liegt es nahe, „Beweisfotos“ anzufertigen und einen Beschwerdebrief z. B. an die Hausverwaltung zu schreiben. Doch darf man Fotos von fremden Gärten etc. machen? Grundsätzlich gilt das absolut geschützte Persönlichkeitsrecht auf Privatsphäre. Den Kernbereich der Privatsphäre bildet die Wohnung bzw. das eigene Haus. Auch ein mitgemieteter Garten bzw. Balkon fällt darunter.

Problematisch ist vor allem das gezielte Fotografieren oder Filmen von Personen. Aufnahmen, auf denen eine Person zufällig ins Bild gerät, stellen keinen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Es ist im Einzelfall immer eine umfassende Interessensabwägung vorzunehmen, ob der Zweck nicht auch durch gelindere Mittel erreicht werden kann. Das bewusste Anfertigen von Fotos von fremden Personen ist möglichst zu vermeiden, da sonst die Gefahr besteht, dass man sich vor Gericht wiederfindet.

Zielführender ist es, störendes Verhalten durch Zeugen beobachten zu lassen, welche dieses dann gegenüber der Hausverwaltung oder dem Gericht bestätigen können. Geht die Störung von einer Mietwohnung aus, ist ein Vermieter verpflichtet, Abhilfe zu schaffen, wenn ein Mitbewohner seinen Nachbarn das Zusammenleben verleidet. Das kann sogar zur Kündigung des Störers führen.

Beim „Sammeln“ von Beweismitteln sollte man mit Bedacht vorgehen.

