Privatinsolvenz: Was darf man behalten?

Das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren („Privatkonkurs“) hat sich in den letzten Jahren unter dem Eindruck der Corona-Krise nicht unerheblich verändert. Im Wesentlichen steht der Privatkonkurs ausschließlich privaten, also unselbstständigen Personen zur Verfügung.

Nach Eröffnung des Privatkonkurses haben die Gläubiger zunächst die Möglichkeit ihre Forderungen anzumelden. In weiterer Folge kann der Schuldner den Gläubigern einen sogenannten Zahlungsplan anbieten. Das ist im Wesentlichen eine Quote, die bezogen auf die Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Schuldners angemessen sein muss. Über den Zahlungsplan wird abgestimmt und bei Annahme des Zahlungsplanes wird das Verfahren beendet und der Schuldner muss die Quote „nur mehr“ erfüllen.

Wenn der Zahlungsplan nicht angenommen wird, kann ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet werden. Hier wird einem Schuldner für einen Zeitraum von drei Jahren jegliches Einkommen abgeschöpft und an die Gläubiger verteilt, das das Existenzminimum übersteigt. Es gilt eine Bemühungs- und Anspannungspflicht des Schuldners, das heißt er muss in der Abschöpfungszeit alle Anstrengungen unternehmen, um ein angemessenes Einkommen zu erzielen.

Sowohl beim Zahlungsplan als auch beim Abschöpfungsverfahren muss das gesamte Vermögen eines Schuldners zwingend verwertet werden. Ausgenommen von der Verwertung sind jedoch beispielsweise Haustiere, Nahrungsmittel und Heizstoffe.

