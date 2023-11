Sturmschaden bei Fernstern – wer zahlt?

Es geschehen immer häufiger extreme Wetterereignisse, im Zuge derer es zu Schäden an Gebäuden kommen kann. Daher stellt man sich die berechtigte Frage, wer für die Reparaturkosten beschädigter Fenster nach einem Sturm aufkommen muss. Ein erster wichtiger Hinweis, den man dabei im Kopf behalten muss: In der Regel spricht man von einem Sturm erst bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h.

Die meisten Menschen in Österreich leben in einer gemieteten Wohnung. In diesem Fall treffen die Reparaturkosten in erster Linie den Vermieter, denn er vermietet eine Wohnung, die zur entsprechenden Benützung tauglich sein muss. Dazu gehört natürlich eine angemessene Ausstattung mit verschließbaren Fenstern.

Das heißt, die Fenster müssen in Ordnung sein. Der Vermieter hat hoffentlich seinerseits eine Gebäudeversicherung abgeschlossen, die in der Regel eine Sturmschadenversicherung enthält. Diese deckt den Sturmschaden am Fenster ab.

Lässt der Vermieter den Schaden nicht sofort reparieren, ist eine Lösung über eine Mietzinsminderung anzustreben.

Handelt es sich hingegen um eine Eigentumswohnung, in der ein Fenster durch einen Sturm zerbrochen ist, so muss der Wohnungseigentümer die Hausverwaltung darüber benachrichtigen. Diese lässt den Schaden auf Kosten der Eigentümergemeinschaft bzw. ihrer Versicherung beheben.

Foto: zVg Rechtanwaltskammer NÖ

Mag. Alexander Eisl

Rechtsanwalt in Amstetten

