Wann ist ein Vertrag sittenwidrig?

Das Österreichische Bürgerliche Gesetzbuch erklärt Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen, für ungültig. Damit wird eine Generalklausel gegen Verträge, die in extremem Widerspruch zu allgemein anerkannten Grundsätzen und Werten der Rechtsordnung stehen, geschaffen.

Näher definiert wird der Begriff der Sittenwidrigkeit aber nicht, sondern es werden im Gesetz nur einzelne Fälle beispielhaft angeführt. Sittenwidrig ist, wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage, die Unerfahrenheit oder Verstandesschwäche eines anderen zu dessen Nachteil ausnützt und diesen dadurch ausbeutet oder eine Gegenleistung (z. B. Bezahlung) akzeptiert, die nicht im Verhältnis zum Wert seiner Leistung steht.

In der Praxis wurde oft ein Eingriff in höchstpersönliche Rechte (z. B. Heiratsverbot), der Ausschluss des Rechtsweges, Treuhandmissbrauch oder die Vereinbarung, einen Dritten zu betrügen, als sittenwidrig eingestuft. Teilweise wurden in einzelnen Gesetzen auch vergleichbare Klauseln eingefügt, so z. B. im Konsumentenschutzgesetz.

Fazit: Auch wenn unser Gesetz sittenwidrige Verträge für nichtig erklärt, sollte man Verträge niemals leichtfertig und unüberlegt unterschreiben und sich darauf verlassen, dass sie nachträglich ohnehin für ungültig erklärt werden. Eine solche Rechtsfolge ist sehr unwahrscheinlich und nur durch ein ungewisses Gerichtsverfahren durchzusetzen.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Dr. Anton Hintermeier

Rechtsanwalt in St. Pölten

office@hintermeier-rae.at

02742/847

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at