Wann wird ein Tierhalteverbot ausgesprochen?

Das Tierschutzgesetz verbietet, einem Tier ungerechtfertigte Schmerzen, Leid oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Tiere dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen getötet und Eingriffe an ihnen nur zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken oder deren fachgerechten Kennzeichnung vorgenommen werden. Es ist verboten ein Tier weiterzugeben, zu verkaufen oder zu erwerben, für das ein Weiterleben mit nicht behebbaren Qualen verbunden ist. Import, Erwerb, Vermittlung und Weitergabe von Tieren mit Qualzuchtmerkmalen ist ebenfalls verboten.

Durch diese Verbote soll den Tieren eine artgerechte, nicht qualvolle Haltung ermöglicht werden. Jeglicher Verstoß kann bzw. wird straf- und verwaltungsbehördlich geahndet. Entweder werden entsprechende Auflagen über den Tierhalter verhängt oder ein Tierhalteverbot ausgesprochen. Strafbare Handlungen sind u. a. Tierquälerei oder wiederholte Verstöße gegen das Verbot der Tötung. Wesentlich für den Erlass des Tierhalteverbotes sind die angeführten Anlasstaten sowie die Prognose, dass das Haltungsverbot unter Berücksichtigung des bisherigen Verhaltens des Betroffenen nötig ist. Das Verbot der Tierhaltung setzt somit an jenen Fällen an, in denen eine Bestrafung des Täters zur Verhinderung künftiger Tierquälereien nicht ausreicht.

Tierhalteverbote gelten für das gesamte Bundesgebiet und die Behörde ist verpflichtet, diese der zuständigen Landesregierung zu melden.

Foto: zVg Rechtanwaltskammer NÖ

Mag. Stephanie Zöllner

Anwältin in Mödling

