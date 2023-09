Was gilt als Arbeitsunfall?

Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, der sich am Arbeitsplatz oder zwischen Wohnung und Arbeitsplatz ereignet.

Für Wegunfälle beginnt und endet der Versicherungsschutz in der Regel an jenem Haus- oder Gartentor, das ins Freie führt.

Ein Unfall auf dem Weg von oder zur Arbeit mit einem Fortbewegungsmittel, das kein Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung ist (also Skateboard, Hoverboards, Scooter, Monowheels etc.) ist kein Arbeitsunfall, außer er wird durch eine allgemeine Weggefahr (schlechte Sicht, Schnee, Glätte etc.) oder durch Dritte verursacht.

Auch die Befriedigung lebenswichtiger persönlicher Bedürfnisse während einer Arbeitspause und in der Nähe der Arbeits- oder Ausbildungsstätte sowie in der Wohnung des Arbeitnehmers unterliegen dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz.

Ereignet sich ein Unfall beim Besuch einer Fortbildungsveranstaltung, die unmittelbar der beruflichen Fortbildung dient, ist dieser ebenfalls Arbeitsunfällen gleichgestellt. Dasselbe gilt bei betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung, darunter Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern oder vom Unternehmen organisierte Sportveranstaltungen.

Kein Arbeitsunfall liegt vor, wenn dieser durch einen entbehrlichen, vom Arbeitnehmer herbeigeführten Streit verursacht wird. Passiert ein Arbeitsunfall durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Arbeitnehmers, muss für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit kein Entgelt gezahlt werden.

