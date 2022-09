Geteiltes Sorgerecht für das Haustier – gibt es das?

Da die Trennung vom Partner oft leichter fällt als jene vom Haustier, ist ein Streit um den gemeinsamen Liebling vorprogrammiert. Obwohl die tierischen Familienmitglieder oft wie Kinder behandelt werden, sind diese von den gesetzlichen Obsorge- und Kontaktregelungen nicht umfasst. Tiere sind zwar keine Sachen, jedoch sind die für Sachen geltenden Vorschriften auf Tiere anzuwenden, sofern keine abweichenden Regelungen bestehen.

Im Falle der Beendigung einer Lebensgemeinschaft verbleibt das Haustier somit bei jenem Lebensgefährten, der es angeschafft hat.

Komplexer ist die Situation im Rahmen einer Ehescheidung. Hier fallen die tierischen Lieblinge grundsätzlich in das aufzuteilende Ehevermögen, sofern sie nicht von einem der beiden Ehegatten in die Ehe eingebracht oder von dritter Seite an einen Ehegatten vererbt oder geschenkt wurden.

Der Richter hat die stärkere emotionale Bindung sowie die konkreten Umstände hinsichtlich Fürsorge-, Pflege- und Betreuungsmöglichkeit festzustellen und seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

Eine „gemeinsame Obsorge“ oder ein „Kontaktrecht“ kann jedoch mit einer Nutzungsvereinbarung geregelt werden. So kann man eine gemeinsame Betreuung, Pflege und Verpflegung von Bello und Minki sowie eine Kostenaufteilung regeln. Sofern sich Herrchen und Frauchen einigen können, steht einem „geteilten Sorgerecht“ für den tierischen Liebling nichts im Weg.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Christoph Gollonitsch

Rechtsanwalt in Scheibbs,

07482/42440,

christoph.gollonitsch@ra-gollonitsch.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at