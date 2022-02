Arbeiten im Homeoffice – was kann man beim Steuerausgleich absetzen?

Covid-19 hat auch für die Arbeitswelt viele Veränderungen mit sich gebracht, viele Unternehmen haben auf Homeoffice umgestellt. Was vielen nicht bewusst ist, Beträge, die Arbeitgeber zur Abgeltung von im Homeoffice entstandenen Kosten bezahlen, können für maximal 100 Tage im Jahr bis zu drei Euro pro Homeoffice-Tag steuerfrei ausbezahlt werden.

Wird das Höchstausmaß dieser Pauschale nicht ausgeschöpft, können Werbungskosten in der entsprechenden Höhe geltend gemacht werden. Beispiel: Die steuerfreie Zuwendung der Arbeitgeber beträgt für 100 Tage Homeoffice im Jahr ein Euro pro Tag (100 Euro im Jahr). Die Differenz auf die maximal unversteuerten 300 Euro, kann man als Werbungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung absetzen.



Zusätzlich zur Homeoffice-Pauschale können Sie für 2020/21 insgesamt weitere 300 Euro an Werbungskosten für die Anschaffung von ergonomischem Büromobiliar (Schreibtisch oder Sessel) geltend machen. Voraussetzung ist, dass zumindest 26 Tage im Jahr ausschließlich im Homeoffice gearbeitet wurden. Sofern Sie die Homeoffice-Pauschale übersteigen, können Kosten für beruflich verwendete, selbst gekaufte Arbeitsmittel (z. B. Drucker) abgesetzt werden. Strom, Miete, Kaffee etc. leider nicht.



Tipp: Seit Juli 2021 gelten wieder die allgemeinen Regeln für die Pendlerpauschale, ein Homeoffice-Tag kann dafür nicht mehr herangezogen werden.



