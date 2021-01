Welche Steuern zahlt ein Unternehmen in Österreich?.

Mag. Georg Friedrich Lugert: Keine! Aber der Unternehmer sehr wohl.

Dabei denkt man zunächst an die Einkommensteuer, die in zwei Varianten auftritt. Während Menschen – auch über Personengesellschaften – der Einkommensteuer (ESt) unterliegen, bezieht sich die Körperschaftsteuer (KSt) insbesondere auf Kapitalgesellschaften, wobei davon speziell die GmbH als häufigste Erscheinungsform betroffen ist. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die Steuersätze der ESt von 0 bis zu 55 Prozent reichen. In der KSt fallen dagegen pauschal 25 Prozent vom Einkommen an, wobei im Falle von Gewinnausschüttungen an Menschen prinzipiell zusätzlich 27,5 Prozent ESt zu bezahlen sind.

Ferner haben Menschen als Unternehmer Sozialversicherungsbeiträge zu leisten, die letztlich wie eine zusätzliche Steuer auf das Einkommen wirken. Diese werden pauschal erhoben und begünstigen Besserverdiener, weil sie von höchstens 6.475 Euro monatlich berechnet werden.

Zudem hat ein Unternehmer die von seinen Kunden bezahlte Umsatzsteuer (USt) an das Finanzamt zu übermitteln. Auf ihn selbst wirkt sich die USt grundsätzlich nicht aus, weil die USt für Leistungen an das eigene Unternehmen zurückverlangt werden kann (Vorsteuerabzug).

Wirtschaftlich betrachtet trägt aber auch der Unternehmer die USt insofern, da Nichtunternehmer keinen Vorsteuerabzug haben und ohne Umsatzsteuer wohl mehr einkaufen würden. Aufgrund der Vielzahl an Steuer- und Gebührenfällen lohnt es sich für Unternehmer, bereits vor Beginn der Tätigkeit Kontakt mit einem Rechtsberater aufzunehmen.

