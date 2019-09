WhatsApp im Unternehmen – was muss man beachten?

Mag. Martin Führer: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Umso mehr die Beachtung des technischen Fortschrittes im Arbeitsleben gefordert wird, umso weniger würde die Gesetzgebung dem nachkommen. Mittlerweile sei – so meinen viele – „eh alles verboten“. Dabei untersagt die Rechtsordnung keinesfalls den Einsatz von „neuen“ Technologien.

Man muss es nur richtig machen. Vor allem den Datenschutz bedenken. Das Problem an WhatsApp ist nämlich nicht, dass unbefugt Nachrichten mitgelesen werden. Problematisch ist, dass WhatsApp Zugriff auf die Kontaktdaten (Adressbuch) erhält, diese mit den eigenen Servern abgleicht und z. B. an Facebook übermittelt. Beim Firmenhandy eben auch Kundenkontakte. Legal ist das aber nur mit einer Rechtsgrundlage, die es in der Regel nicht gibt. Denkbar wäre, Einwilligungen einzuholen. Diese Mühe kann/will sich aber kaum jemand antun. Außerdem müsste man dabei informieren, was, wo und von wem mit den Daten angestellt wird.

Die Lösung: Geschäftskontakte weg vom Firmenhandy (wohl unpraktikabel), WhatsApp weg vom Firmenhandy (zumeist ungewünscht) oder beides technisch voneinander trennen (z. B. mittels Containerlösung).

Im Übrigen: Whats-App am Privathandy ist kein Problem, soweit mischt sich die DSGVO auch wieder nicht ein. Am besten daher berufliche Kontakte vom Privathandy fernhalten.

Mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten ist die Korrespondenz per WhatsApp, wenn üblich, durchaus zulässig. Ausgenommen Formgebote. So ist etwa ein per Whats-App übermitteltes Foto eines Kündigungsschreibens keine formgültige Kündigung.

zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Martin Führer

Rechtsanwalt in St. Pölten

02742/351550

office.st.poelten@ulsr.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ.

www.raknoe.at