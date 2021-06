Wie bereitet man eine Unternehmensnachfolge vor?.

MMag. Sabrina Hoppel: Eine Unternehmensübergabe ist ein komplexer Prozess, der gut vorbereitet sein sollte. Bei externen Interessenten ist es meist erforderlich, im Vorfeld Informationen über das Unternehmen offenzulegen. Zum Schutz von vertraulichen Informationen sollten derartige Offenlegungen aus Sicht des Ver-käufers jedenfalls nicht ohne Abschluss einer entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarung erfolgen.

Generell ist zu klären, in welcher Form die Unternehmensnachfolge erfolgen soll: Wird das Unternehmen in Form einer Gesellschaft betrieben, kommt neben einem Asset Deal (Verkauf der zum Unternehmen gehörigen Gegenstände) auch ein Share Deal (das Unternehmen bleibt in der Gesellschaft und es werden die Anteile an der Gesellschaft verkauft) in Frage. Bei diesen Strukturüberlegungen sind neben diversen unternehmens-, gewerbe- und arbeitsrechtlichen Aspekten auch die steuerlichen Konsequenzen zu bedenken.

Bei den Vertragsverhandlungen wird aus Sicht des Verkäufers das Hauptaugenmerk in der Absicherung des Kaufpreises und den Gewährleistungs- und Haftungszusagen (wofür haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer?) liegen.

Bei größeren Unternehmenserwerben sind auch kartellrechtliche Anzeige- bzw. Genehmigungspflichten zu prüfen. Bei Unternehmensnachfolgen im Familienkreis sind zusätzlich auch erbrechtliche Themen zu berücksichtigen, um Streitigkeiten rund um Pflichtteilsansprüche zu vermeiden.

Wie schon dieser kurze Aufriss zeigt, umfasst die Unternehmensnachfolge zahlreiche Facetten, weshalb eine Beratung und Begleitung durch Experten zu empfehlen ist.

zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

MMag. Sabrina Hoppel

Rechtsanwältin in St. Pölten,

02742/351550, office.st.poelten@ulsr.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at