Darf das Bild meines Grundstücks für Werbung verwendet werden?

Ja, das Abfotografieren eines Grundstückes hat keinerlei Auswirkungen auf dessen Nutzung und stört den Eigentümer auch nicht in seinem Besitz. Rechtlich problematisch könnte es aber werden, wenn am Bild etwa auch ein Baukunstwerk und/oder Personen abgebildet werden und die Fotos in beiden Fällen auch für Werbezwecke verwendet werden sollen.

Bei Baukunstwerken könnte ein Foto den Urheberrechten des Architekten widerstreiten, denn urheberrechtlich betrachtet macht der Fotograf mit seinem Mittel – der Fotografie – eine Kopie. Werke vervielfältigen darf aber immer nur der Urheber selbst. Unter dem Schlagwort „Panoramafreiheit“ regelt jedoch Paragraph 54 Absatz 1 Zif 5 UrhG, dass es zulässig ist, (selbst)

„Werke der Baukunst zu vervielfältigen, … durch optische Einrichtungen öffentlich vorzuführen, durch Rundfunk zu senden und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.“ Auf den Zweck kommt es dabei nicht an. Beim insoweit zulässigen Ablichten darf aber das Grundstück nicht betreten werden, da dies eine Verletzung des Hausrechtes darstellen würde.

Erkennbare Personenbilder dürfen – einerlei wo sie aufgenommen werden – nie ohne Zustimmung des Abgebildeten zu Werbezwecken verwendet werden, weil sich niemand gefallen lassen muss, ungefragt mit bestimmten Produkten oder Werbeaussagen in Verbindung gebracht zu werden. Gegen eine solche Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte – konkret des Bildnisschutzes des Paragraphen 78 UrhG – könnten die Abgebildeten gegen den Veröffentlicher vorgehen.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Thomas Reissmann

Rechtsanwalt in Korneuburg

02262/61834

office@reissmann.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at