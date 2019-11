Eine Verwaltungsstrafe kann jeden treffen!.

Mag. Dr. Klaus Gimpl: Einmal falsch parken, mit dem Pkw zu schnell fahren oder eine Stopptafel „übersehen“ und schon ist es passiert. Wichtig ist zu unterscheiden, ob man eine Organstrafverfügung, eine Anonymverfügung oder eine Strafverfügung erhalten hat. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es sich dabei um die sogenannten „vereinfachten Verfahren“ handelt. Bei einem falsch geparkten Fahrzeug kann z. B. von einem besonders geschulten ermächtigten Organ der öffentlichen Aufsicht eine Strafe bis zu 90 Euro an Ort und Stelle als Organstrafverfügung erlassen werden. Das Organmandat ist entweder sofort oder binnen 14 Tagen ab Ausstellung zu bezahlen. Es wird nicht ermittelt, wer der „Täter“ ist. Das Gleiche gilt für die Anonymverfügung.

Die Strafobergrenze beträgt 365 Euro und auch da wird der „Täter“ nicht ausgeforscht, auch wenn die Zustellung bei Verkehrsdelikten an den Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges erfolgt. Mit einer Strafverfügung können Geldstrafen bis zu 600 Euro verhängt werden. Was in der Praxis oft übersehen wird, ist, dass bei allen drei Ermittlungsverfahren mit Bezahlung die Angelegenheit erledigt ist und der tatsächliche Verursacher unbehelligt bleibt.

Sollten Sie eine Lenkererhebung zur Auskunftserteilung des Lenkers erhalten, so ist jedenfalls Vorsicht geboten, weil es sich dabei nicht mehr um ein „vereinfachtes Verfahren“ handelt, sondern hier bereits ein „Täter“ ausgeforscht wird. Hier sollte ein Rechtsanwalt Ihres Vertrauens helfen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Dr. Klaus Gimpl

Rechtsanwalt in Ybbs an der Donau

07412/55757

rechtsanwalt@gimpl.com

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ.

www.raknoe.at