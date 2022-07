Mit dem Auto ins Ausland – wo braucht man Warnweste & Erste-Hilfe-Set?

„Wer eine Reise tut, der kann viel erzählen“, sagt der Volksmund. Und tatsächlich gibt es in Europa unterschiedliche Verkehrsregeln. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Fahrverbote und Parkregeln sollten beachtet werden, weil in Urlaubsländern die Strafen oft höher sind als hierzulande.

In den meisten europäischen Ländern besteht eine Mitführ- und Tragepflicht für Warnwesten. In Spanien müssen bei einem Mietwagen sogar zwei Pannendreiecke mitgeführt werden, in Kroatien Ersatzlampen für jene Leuchtmittel, die selbst getauscht werden können.

In Osteuropa (vor allem Slowakei, Tschechien, Ungarn) gilt eine 0,0-Promille-Grenze und in den mittel- und westeuropäischen Ländern 0,5 Promille. Generell ist Alkoholkonsum beim Autofahren nicht ratsam.

Für jeden Grenzübertritt wird ein Reisedokument (Reisepass, Personalausweis) benötigt – ein Führerschein reicht nicht aus. Auch der Europäische Unfallbericht sollte bei einer Auto-Reise nicht fehlen.

Gerade in Zeiten mit Corona sollte auf die Einreisebestimmungen des Gastlandes, aber auch des Heimatlandes bei der Rückkehr, besonderes Augenmerk gelegt werden.

Wer minderjährige Kinder von Verwandten, Bekannten oder Freunden in den Urlaub mitnimmt, sollte eine Einverständniserklärung der Eltern bei sich haben.

Zumindest muss in Frankreich – wie dies bis vor wenigen Jahren noch vorgeschrieben war – kein selbst gekaufter Alkoholvortester mehr mitgeführt werden!

