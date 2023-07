Strafzettel – kann ich gegen die Höhe des Betrags Einspruch erheben?

Im Straßenverkehr sieht die österreichische Rechtsordnung für Verkehrsdelikte einen Strafenkatalog vor, welcher die häufigsten Verkehrsübertretungen auflistet. Diese Strafen werden entweder im Rahmen eines Organmandates, einer Anonymverfügung oder in einem Verwaltungsstrafverfahren verhängt. Organmandate werden regelmäßig im Zuge der Anhaltung durch die Polizei ausgehändigt und die diesbezügliche Strafhöhe kann nicht beeinsprucht werden.

Erst mit einer Anzeige, die dann ein Verwaltungsstrafverfahren nach sich zieht, besteht die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen die Höhe der verhängten Verwaltungsstrafe zu erheben.

Für die Strafhöhe ausschlaggebend sind die im Strafenkatalog vorgesehenen gesetzlichen Mindeststrafen sowie das Ausmaß der mit der Verwaltungsübertretung verbundenen Schädigung oder Gefährdung, Erschwerungs- und Milderungsgründe sowie Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten. Überwiegen die Milderungsgründe die Erschwerungsgründe beträchtlich, so kann die Mindeststrafe bis zur Hälfte reduziert werden.

Diese Umstände sind daher in einem Rechtsmittel, wie zum Beispiel einem schriftlichen Einspruch, anzuführen. Im Fall der Verhängung von Anonymstrafverfügungen, welche an den Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges gerichtet werden, kann es vielfach aber günstiger sein, die darin verhängten Strafen sofort zu bezahlen. Ich empfehle in diesem Fall, Rat bei Ihrer Rechtsberatung zu suchen.

Foto: zVg Rechtanwaltskammer NÖ

Dr. Johannes Grahofer

Rechtsanwalt in Amstetten

07472/66403

ra-grahofer@a1business.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at