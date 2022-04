Warum sind Strafen beim „IG-L-Hunderter“ höher als sonst?

Das Immissionsschutzgesetz-Luft, kurz IG-L, ist den meisten Autofahrern von den entsprechenden Kennzeichentafeln des „Luft-Hunderters“ gut bekannt. Das IG-L hat zum Ziel, die Umwelt zu schützen, durch Verringerung des Schadstoffausstoßes in der Luft.

Was aber nicht jedem Temposünder bewusst ist, ist die kuriose Tatsache, dass man im „IG-L-Hunderter“ empfindlich mehr bezahlt für die Geschwindigkeitsüberschreitung als im „normalen“ StVO-Hunderter.

Grund dafür ist, dass laut Behörde der Umweltschutz mehr wiegt als die Verkehrssicherheit. Das führt zu oftmals mehr als doppelt so hohen Geldbußen als im StVO-Geltungsbereich. Und als pikantes Detail am Rande kann man in der Praxis bei einmaliger Temposünde gleich zwei Strafen ausfassen: einmal nach dem IG-L, einmal nach der StVO.

Eigentlich widerspricht das dem Doppelbestrafungsverbot – Nein, sagt hier die Behörde, da es sich um zwei unterschiedliche Tatbestände handelt, nämlich Verkehrssicherheit und Luft, was nun auf EU-Ebene vom Gerichtshof entschieden wird. Aber nicht jeder braucht die horrend hohen Strafen nach dem IG-L zu fürchten, denn der „IG-L-Hunderter“ gilt nicht für reine Elektroautos und Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, die eine grüne Kennzeichentafel haben, da sie keine Schadstoffe ausstoßen und damit die Umwelt geschont bleibt.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Julia Fux

Rechtsanwältin in Neunkirchen,

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at