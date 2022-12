Wie verhalte ich mich richtig bei einem Verkehrsunfall?

Mit dieser Frage setzen sich viele erst auseinander, wenn sie selbst betroffen sind. Es handelt sich jedoch zumeist um einen Ausnahmezustand, sodass Vorbereitung hilfreich sein kann. Es empfiehlt sich, im Fahrzeug einen Verkehrsunfallbericht mitzuführen, um sofort zu wissen, welche Daten aufzunehmen sind.

Vor der Datenaufnahme ist die Unfallstelle abzusichern, bei Personenschäden ist Erste Hilfe zu leisten. Wenn niemand verletzt wurde, besteht keine Pflicht, die Polizei zu verständigen, sofern zwischen den Unfallbeteiligten ein Datenaustausch stattfindet. Beim Datenaustausch ist es empfehlenswert, Ausweise zu verwenden, um Schreibfehler zu vermeiden bzw. Identitäten zu prüfen.

Die Daten möglicher Zeugen sind zu notieren. Neben den Kontaktdaten sollten das Kennzeichen und die Haftpflichtversicherung der Unfallbeteiligten notiert werden. Selbst wenn die Verschuldensfrage unstrittig scheint, sollte der Unfallhergang kurz festgehalten werden. Wichtig ist auch das Anfertigen von Fotos. Im besten Fall fertigen Sie Fotos von der Unfallendstellung, das ist die unveränderte Lage, in welche Verkehrsteilnehmer, Gegenstände oder Fahrzeuge unmittelbar nach dem Unfall gelangt sind, an.

Achtung: Wenn es nur zu einem Blechschaden kommt und der Unfallbeteiligte nicht angetroffen wird, ist es nicht ausreichend, die Daten bei der Windschutzscheibe zu hinterlassen. In so einem Fall muss man unverzüglich die nächste Polizeidienststelle aufsuchen und den Schaden melden. Nur so kann der Tatbestand der Fahrerflucht und folglich eine Geldstrafe vermieden werden.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Nina Engelmayer

Rechtsanwältin in St. Pölten

kanzlei@ce-recht.at

02742/83235

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at