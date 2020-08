Wann ist ein Vertrag sittenwidrig?.

Mag. Christoph Gollonitsch: Bei der Gestaltung von Verträgen gilt in Österreich die sogenannte Privatautonomie. Diese ermöglicht uns die Entscheidungsfreiheit, ob und in welcher Weise wir Rechtsgeschäfte tätigen. So können wir selbst entscheiden, bei welchem Bäcker wir unser Brot kaufen – und ist es uns selbst überlassen, ob wir unser Eis aus der Tüte oder aus dem Becher essen.

Die Privatautonomie hat dort ihre Grenzen, wo gegen Gesetze oder gegen die guten Sitten verstoßen wird. Wenn ein Vertrag zwar den Gesetzen entspricht, aber dennoch in einem unerträglichen Maß gegen anerkannte Normen der Moral, gegen ungeschriebenes Recht oder natürliche Rechtsgrundsätze verstößt und somit sittenwidrig ist, hat dies dennoch die Nichtigkeit des Vertrages zur Folge.

Die sogenannte Sittenwidrigkeit hat also nichts mit schlechtem Benehmen zu tun. Sie stellt ein über den gesetzlichen Ge- und Verboten stehendes Korrektiv dar, das Ungerechtigkeit, Ungleichbehandlung oder Unterdrückung dort verhindern soll, wo gesetzliche Ge- und Verbote zur Verhinderung nicht ausreichen.

Viele Menschen sind sich beim Abschluss von Rechtsgeschäften nicht bewusst, dass diese nicht nur den geltenden Normen und Gesetzen entsprechen müssen, sondern darüber hinaus nicht gegen die guten Sitten verstoßen dürfen.

Wie erkennt man ein sittenwidriges Rechtsgeschäft? Die Rechtsprechung stellt bei der Beurteilung, ob ein Rechtsgeschäft sittenwidrig ist, nicht ausschließlich auf die Gesetzestreue ab, sondern sieht die Grenze dort überschritten, wo Rechtshandlungen dem „Bauchgefühl“ der Rechtsgemeinschaft widersprechen.

