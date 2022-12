Ist das Streuen mit Streusalz verboten?

Mag. Gunter Österreicher: Jeden Winter bietet sich mancherorts nach dem ersten Schneefall das gleiche Bild: Weiße Straßen und Gehsteige, jedoch weniger vom Schnee als vom Streusalz.

So wie der Straßenerhalter für Verkehrsunfälle haftet, die als Folge einer nicht ordnungsgemäß gestreuten Straße entstehen, sind Liegenschaftseigentümer gemäß § 93 StVO verpflichtet, angrenzende Gehsteige und Gehwege und, sofern kein Gehsteig vorhanden, den Straßenrand im Bereich von einem Meter zu räumen und zu streuen.

Tun sie dies nicht, haften sie unter Umständen bei verunfallten Fußgängern für deren Schäden.

Die Frage, wie Straßen und Gehsteige zu streuen sind, birgt Konflikte. „Versalzene“ Gehsteige sind nicht nur Hundehaltern ein Dorn im Auge, da das Salz die Pfoten reizt. Streusalz ist insbesondere für die Pflanzenwelt schädlich und verunreinigt Gewässer und auch unser Grund- und Trinkwasser.

Ob auf Fahrbahnen oder Gehsteigen Salz gestreut werden darf, ist ortsabhängig. In vielen Gemeinden ist die Verwendung von Streusalz verboten, entweder allgemein oder nur in bestimmten Schutzzonen (z. B. in der Nähe von Grünflächen). Die entsprechenden Bestimmungen können im Bedarfsfall, wie besonders eisigen Verhältnissen, zeitweilig außer Kraft gesetzt werden.

Pflicht- und umweltbewusste Hauseigentümer sollten sich daher über die geltenden Bestimmungen in ihrer Gemeinde informieren und im Sinne unserer Umwelt mit Streumitteln sparsam umgehen.

Foto: zVg

Mag. Gunter Österreicher

Rechtsanwalt in Hollabrunn

02952/20100

office@ra-oesterreicher.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at