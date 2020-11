Was bedeutet die Winterdienstpflicht?.

Mag. Stefan Hutecek: Jeder Halter eines Weges, also der Errichter oder der für die Erhaltung Zuständige, hat für dessen ordnungsgemäßen Zustand zu sorgen.

Eine Haftung für einen dort eingetretenen Unfall kommt nur dann in Betracht, wenn ein mangelhafter Zustand, wie eine Vereisung, vorliegt und der Halter grob fahrlässig nicht für die Streuung/Räumung gesorgt hat. Hierbei handelt es sich um eine Sorglosigkeit, die keinesfalls passieren darf. Diese liegt vor, wenn etwa die Wetterlage nicht beobachtet oder auf die Bestreuung der Straße vergessen worden ist.

Eine derartige Haftungseinschränkung auf grobes Verschulden kommt allerdings nicht bei Mautstraßen zum Tragen. Hier besteht eine vertragliche Haftung, weil für die Benützung gezahlt werden muss.

Das betrifft auch alle Eigentümer von Wohnliegenschaften im Ortsgebiet, wenn der entlangführende Gehsteig bis zu einer Breite von drei Metern in der Zeit von 6 bis 22 Uhr bei Schnee und Glatteis nicht ordnungsgemäß geräumt bzw. in geeigneter Weise bestreut worden ist, wobei bei fehlendem Gehsteig der angrenzende Straßenrand in einer Breite von einem Meter zu betreuen ist.

Kommt jemand dort zu Fall und verletzt sich, so muss der Eigentümer schon bei leichter Fahrlässigkeit für die Folgen einstehen. Hauseigentümer haben auch dafür zu sorgen, dass sich von den Dächern keine Schneewechten oder Eiszapfen lösen und auf den Gehsteig bzw. die Straße stürzen. Zur Vermeidung einer allfälligen Haftung können die Pflichten vertraglich auf Winterdienstunternehmen übertragen werden.

zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Stefan Hutecek

Rechtsanwalt in Herzogenburg

