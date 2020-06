Mag. Andrea Schmidt: Die Aufsichtspflicht setzt sich zusammen aus Betreuungspflicht, Belehrungspflicht bzw. Anleitungs- und Kontrollpflicht sowie der Informationspflicht. In erster Linie gilt die Aufsichtspflicht für Eltern mit Kindern unter 18 Jahren. Sie kann aber an andere Personen wie Verwandte, Freunde, aber auch Pädagogen in Schulen und Kindergärten auf bestimmte Zeit übertragen

werden.

In Kindergärten beginnt die Aufsichtspflicht des Personals mit der persönlichen Übernahme des Kindes und endet mit der Übergabe an die Eltern. Die Aufsichtspflicht der Lehrer in den Schulen zählt sogar zu deren Erziehungsaufgaben.

Die Schüler müssen ab 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, während der Schulzeit, in den Pausen und bis zum Verlassen des Schulgebäudes nach Schulschluss beaufsichtigt werden. Von dieser Pflicht umfasst sind auch Schulveranstaltungen wie Projekttage, Skikurse oder Sprachwochen. Im Rahmen der Beaufsichtigung müssen Pädagogen dafür sorgen, dass dem Kind nichts geschieht und es auch keinen Schaden zufügt.

Das Maß der Aufsichtspflicht bestimmt sich danach, welche Schädigung angesichts des Alters, der Eigenschaft und der Entwicklung des Kindes vorhersehbar ist und von der Aufsichtsperson verhindert werden kann. Nach diesen Überlegungen richtet sich auch die Gruppengröße der zu betreuenden Kinder – so sind kleine Kinder intensiver zu betreuen als über 14-jährige Schüler. Passiert dennoch etwas während der Betreuung in Kindergärten und Schulen, so sind die Erziehungsberechtigten unverzüglich zu informieren.



