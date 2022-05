Mülltonnen – wem gehören sie? Wer kann über sie bestimmen?

Die Sammlung von Siedlungsabfall in Österreich ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer und wird durch die jeweiligen Landesabfallwirtschaftsgesetze geregelt. Zur Durchführung dieser Gesetze erlassen die einzelnen Gemeinden oder Gemeindeverbände eigene Abfallwirtschaftsverordnungen.

Grundsätzlich haben die einzelnen Gemeinden oder Gemeindeverbände für die Einrichtung und den Betrieb einer Müllabfuhr zu sorgen und Müllbehälter beizustellen. Eigentümer der beigestellten Müllbehälter ist grundsätzlich die Gemeinde, welche auch über die Nutzung bestimmt und zweckfremde Verwendung meist ausdrücklich verbietet. In den Mülltonnen entsorgte Abfälle sind entgegen weit verbreiteter Meinung nicht gewahrsamsfrei und herrenlos.

Der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs der Abfälle an die einzelnen Gemeinden oder Gemeindeverbände ist durch die jeweiligen Landesabfallwirtschaftsgesetze geregelt. So geht in NÖ das Eigentum an die einzelnen Gemeinden oder Gemeindeverbände über, sobald die Müllabfuhr den Inhalt abholt – in Wien allerdings, sobald man den Müll im beigestellten Müllbehälter entsorgt.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der Entsorger Eigentümer und wird davon ausgegangen, dass derjenige, der Müll in die Mülltonne wirft, auch wünscht, dass dieser recycelt oder verbrannt wird. Unter Umständen kann ein Wegnehmen daher als Diebstahl gelten, denn auch Müll hat möglicherweise noch einen gewissen Vermögenswert.

