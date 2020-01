Unterlassungsklage: Was ist das?.

Mag. Alexander Walter Behm: Von einer Unterlassungsklage wird gesprochen, wenn der Beklagte nicht zu einer Handlung, wie der Zahlung einer Geldsumme oder Herausgabe eines Gegenstands, verurteilt, sondern ihm aufgetragen werden soll, bestimmte beeinträchtigende Handlungen zu unterlassen. Das kann z. B. das Befahren und Betreten eines Grundstückes oder die Verbreitung unwahrer, rufschädigender Tatsachenbehauptungen sein.

Mit einer solchen Klage ist es möglich, weitere oder unmittelbar drohende Rechtsverletzungen abzuwenden und zu unterbinden. In der Regel muss zur Erhebung einer Unterlassungsklage bereits eine Rechtsverletzung eingetreten sein und Wiederholungsgefahr vorliegen – das ist die ernstliche, nicht bloß denkbare Besorgnis weiterer Eingriffe. Es bietet sich daher an, auch wenn grundsätzlich nicht notwendig, den Störer vor Einbringung einer Klage aufzufordern, eine Unterlassungserklärung abzugeben. In dieser erklärt er, sein Verhalten als falsch anzuerkennen und in Zukunft nicht auszuüben. Wird die Unterlassungspflicht bestritten, lässt dies Wiederholungsgefahr erkennen. Mittels Unterlassungsklage können sich auch Nachbarn gegen beispielsweise Lärm- oder Geruchsbelästigungen zur Wehr setzen.

Ist der Störer aber ein bewilligter Betrieb und hält sich dieser an die Auflagen der Gewerbehörde, besteht kein Unterlassungsanspruch. In diesem Fall ist eine Anzeige bei der Gewerbebehörde zu erstatten, welche dem Betrieb bei Bedarf zusätzliche Auflagen erteilen kann.

Mag. Alexander Walter Behm

Mag. Alexander Walter Behm

Rechtsanwalt in Horn

