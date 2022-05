Verleumdung – was kann man dagegen machen?

Behauptet man, jemand hätte eine Straftat begangen, so kann das sowohl straf- als auch zivilrechtliche Folgen haben. Setzt man den anderen durch seine Behauptung der Gefahr einer behördlichen Verfolgung aus, obwohl man weiß, dass die Behauptung unrichtig ist, so kommt dazu eine Strafbarkeit wegen Verleumdung in Betracht.

Zivilrechtlich kann es sich dabei um Ehrenbeleidigung oder Kreditschädigung handeln.

Als Betroffener einer solchen Behauptung kann man gerichtlich den Ersatz eines entstandenen Schadens, den Widerruf und die Unterlassung derartiger Behauptungen sowie die Veröffentlichung eines dazu erwirkten Urteils verlangen.

Erfolgt die Äußerung in Zeitung, Radio oder Fernsehen, so können auch eine Entschädigung und die Veröffentlichung einer Gegendarstellung gefordert werden.

Seit 1. Jänner 2021 können Personen, die im Internet oder anderen elektronischen Kommunikationsnetzen erheblichen Verletzungen ihrer Menschenwürde ausgesetzt sind, in einem raschen und kostengünstigen Gerichtsverfahren Abhilfe schaffen.

Die Klage erfolgt durch Ausfüllen eines Formblattes, in der die Verletzung geschildert und durch einen Nachweis belegt wird. Es kann dann ohne Verhandlung ein Unterlassungsauftrag ergehen.

Schließlich sind Kommunikationsplattformen, wie Facebook oder Twitter, verpflichtet, rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden ab Meldung zu entfernen.

Foto: zVg Rechtsanwaltskammer NÖ

Mag. Martin Janda

Rechtsanwalt in Korneuburg

02262/73311

office@lawpartners.at

Eine Kooperation der NÖN mit der Rechtsanwaltskammer NÖ. www.raknoe.at