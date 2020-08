Mag. Yvonne Klein: Rufschädigung oder üble Nachrede begeht, wer einer anderen Person eine verächtliche Eigenschaft oder Gesinnung unterstellt, d. h. diese beispielsweise als „Nazi“ bezeichnet. Auch wer jemanden eines unehrenhaften oder gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, das diese Person folglich in der öffentlichen Meinung herabsetzt, begeht Rufschädigung.

Strafbar ist die üble Nachrede, wenn sie so geschieht, dass Dritte es wahrnehmen. Das Opfer braucht dabei nicht anwesend zu sein. Kann jedoch bewiesen werden, dass die rufschädigende Behauptung wahr ist oder der Täter hinreichende Gründe hatte, diese für wahr zu halten, ist die Handlung nicht strafbar. Es droht eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagsätzen.

Wird die üble Nachrede jedoch in den Medien oder sonst auf eine Weise begangen, wodurch sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, zum Beispiel in einer Zeitschrift, im Radio oder im Internet, ist eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu 720 Tagessätzen möglich. In diesem Fall ist eine Straffreiheit nur vorgesehen, wenn bewiesen wird, dass die verbreitete Behauptung wahr ist.

Bei der üblen Nachrede handelt es sich um ein sogenanntes Privatanklagedelikt. Das bedeutet, dass keine Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft erfolgt, sondern die betroffene Person selbst beim zuständigen Strafgericht eine Privatanklage einbringen kann.

Mag. Yvonne Klein

Rechtsanwältin in Krems

