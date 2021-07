Wie geht eine außer-gerichtliche Streitbeilegung?.

Nicht jeder beachtet das Impressum oder die AGB. Manchen ist der Hinweis bekannt: „Als Verbraucher haben Sie die Möglichkeit, sich an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu wenden.“ Aber viele wissen nicht, was das bedeutet.

Nicht jeder Klient strebt ein Gerichtsverfahren an. Das bedeutet aber nicht, dass man auf Forderungen verzichten muss. Auch ohne ein Gerichtsverfahren ist es möglich, eine Angelegenheit außergerichtlich zu erledigen. Zumeist wird vor Einbringung einer Klage ein Schreiben an die Gegenseite übermittelt. Ob die Angelegenheit außergerichtlich erledigt werden kann, hängt vom Einzelfall ab. Alternativ dazu hat man als Verbraucher seit Jänner 2016 die Möglichkeit, sich in nahezu allen Vertragsstreitigkeiten mit einem österreichischen Unternehmen an eine der acht eingerichteten Streitbeilegungsstellen zu wenden.

Im Unterschied zu einem gerichtlichen Verfahren sind diese Verfahren meist kostenlos und werden rasch abgewickelt. Verpflichtend ist ein solches Verfahren jedoch nur für Telefon-, Internet-, Rundfunkbetreiber, Elek- trizitäts-, Erdgas-, Bahn-, Bus-, Schiffs- und Flugunternehmen sowie Postdiensteanbieter. Vor der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens sollte der Vertragspartner zumindest einmal mit dem Anliegen kontaktiert werden. Ist dieser Versuch gescheitert, kann ein Schlichtungsantrag eingebracht werden. Aber nicht zu lange warten, der Antrag ist binnen einem Jahr einzubringen.

