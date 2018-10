Zurzeit gibt es in Niederösterreich mehr als 430 Hortgruppen an über 160 Standorten. 9.000 Kinder werden in Horten in Niederösterreich nach der Schule betreut. Für die Betreiber von NÖ Horten wie auch für berufstätige Eltern, die ihr Kind in einem NÖ Hort betreuen lassen, gibt es von Seiten des Landes Niederösterreich Fördermöglichkeiten.

Nähere Informationen zu Fördermöglichkeiten unter: www.noel.gv.at

Bei der ganztägigen Schulform wiederum unterscheidet man zwei Varianten: In Klassen mit verschränktem Unterricht haben die Kinder über den Tag verteilt Unterricht und Freizeit, deshalb müssen auch alle Kinder einer solchen Klasse verpflichtend ganztägig in der Schule bleiben. Bei der ganztägigen Schulform in getrennter Abfolge („Schulische Nachmittagsbetreuung“) sind die Unterrichtszeiten am Vormittag und die Betreuungszeiten am Nachmittag. Diese Form lässt auch eine tageweise Inanspruchnahme zu.

In NÖ wird derzeit bereits an mehr als 500 Standorten schulische Tagesbetreuung angeboten, im überwiegenden Teil ist sie als Schulische Nachmittagsbetreuung – mit getrennter Abfolge von Unterricht und Betreuungszeit – organisiert. Im Schuljahr 2018/19 werden rund 20 weitere Schulstandorte als ganztägige Schulformen geführt, darunter die Volksschulen in Teesdorf, Moosbrunn, Götzendorf, Seebenstein, Wimpassing, Randegg, Herzogenburg und Perschling genauso wie Neue Mittelschulen in Amstetten, Melk und Mistelbach.

Für die Einrichtung der Betreuungsangebote an Schulstandorten gibt es eine Förderung, die im Rahmen eines Art. 15a B-VG Vertrages zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde. Die Mittel aus dieser Vereinbarung sind bis zum Ende des Schuljahres 2018/19 gewährleistet.