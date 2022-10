Gymnasien: Unverzichtbar in der Bildungslandschaft

Absolventen der Gymnasien arbeiten erfolgreich als Ärzte, Juristen, Schauspieler, Sänger, Architekten, Naturwissenschaftler und Unternehmer. Sie sind Berater, Lehrende, Archäologen und Spitzensportler. Man findet sie im Sozialbereich, in der Forschung, im Finanzbereich, als Beamte in Brüssel und ebenso als Diplomaten in der ganzen Welt. Die dafür notwendige Bandbreite an Talenten und Begabungen fördert gerade das Gymnasium gezielt durch ein besonders breites Angebot an Fächern, Schultypen und schulautonomen Schwerpunkten.

Dieses vielfältige und tiefgehende Angebot von Bildungsschwerpunkten, die individuelle Talenteförderung, die Begleitung der Kinder und Jugendlichen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und die Heranbildung von Leistungsträgern der Gesellschaft kennzeichnen eine gymnasiale Bildung, die in Niederösterreich einen hohen Stellenwert genießt. In der Langform bietet das Gymnasium als einzige Schulform den Kindern acht Jahre Zeit, ihre Stärken und Talente zu entdecken und zu entwickeln.

In Oberstufenrealgymnasien, die als Bindeglied zwischen Pflichtschule und tertiärer Bildung eine ganz wichtige Rolle spielen, bekommen Jugendliche nach der achten Schulstufe eine weiterführende und vertiefende Bildung, was vor allem vielen NöMS-Schülern eine Matura ermöglicht.

Die Matura an einem Gymnasium ist der einzige Schulabschluss, der zu praktisch jedem Studium an Universitäten, Fachhochschulen, Akademien und Pädagogischen Hochschulen im In- und Ausland berechtigt. Sie kann aber auch Basis für fast jeden anderen Berufswunsch sein.

Gymnasiale Bildung vermitteln Lehrkräfte mit hohem Fachwissen und fundierten fachdidaktischen Kenntnissen. Bei der Wissensvermittlung bedienen sich die Lehrkräfte abwechslungsreicher Unterrichtsmethoden: Phasen mit Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten wechseln mit informativen (oft auch medial unterstützten) Vortragsformen, offenem Lernen oder Stationenbetrieb. Der Einsatz moderner Technik ist ebenso Bestandteil der Unterrichtsgestaltung wie die Nutzung von Computer-Lernplattformen und E-Learning, ob es nun um die Erarbeitung neuer Inhalte oder die Vertiefung des erworbenen Wissens geht. Im modernen Fremdsprachenunterricht, der Fächer von Englisch über Italienisch, Französisch, Spanisch bis hin zu Ostsprachen umfasst, werden die Schüler auf internationales Niveau gebracht.

Talente fördern und Persönlichkeit bilden

Eine Besonderheit des Gymnasiums ist nach wie vor der Unterricht in klassischen Sprachen wie Latein und Griechisch. Praktisches Arbeiten ist vor allem im musisch-kreativen und im naturwissenschaftlichen Bereich gefragt. In Summe ergibt dies einen anregenden, anspruchsvollen und fordernden Unterricht für leistungsfähige und leistungsbereite junge Menschen, die sich durch Wissensdurst und Neugier auszeichnen und ihre Schullaufbahn mit der Matura beenden. Das talentefördernde und persönlichkeitsbildende Gymnasium ist nicht nur eine Schule fürs Leben, sondern auch eine Schule mit Zukunft.