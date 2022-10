Handelsakademien und Handelsschulen in NÖ

Mag. Andrea Filz, Direktorensprecherin der kaufmännischen Schulen in Niederösterreich: „Ein solides wirtschaftliches Grundwissen, fundierte Fremdsprachen- und Projektmanagementkenntnisse, vernetztes Denken sowie persönliche und soziale Kompetenzen wie teamorientiertes Arbeiten, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten – all das bringen Absolventinnen & Absolventen von Handelsakademien & Handelsschulen bei ihrem Berufsstart mit. Die Handelsakademie bietet zusätzlich eine gute Basis für den Einstieg in ein Studium. Die modernen praxisorientierten Lehrpläne, top ausgebildete Lehrkräfte und modernste technische Ausstattung sind die Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt.“

Dir. MMag. Engelbert Zwitkovits, BHAK/BHAS Wr. Neustadt: „Die Ausbildung an einer kaufmännischen Schule ist eine Ausbildung fürs

Leben. Die drei Säulen Allgemeinbildung, betriebs- und volkswirtschaftlicher Kenntniserwerb sowie Sprachenkompetenz lassen alle Wege für eine erfolgreiche Zukunft offen. In Verbindung mit einer möglichen individuellen Spezialisierung steht einer sofortigen Karriere im Beruf nichts im Wege.“

MMag. Ulrike Nagy, Qualitäts-Regionalkoordinatorin und Projektmitarbeiterin für kaufmännische Schulen in NÖ, Lehrerin an der Handelsakademie und Handelsschule Ybbs an der Donau: „Die Ausbildung an Handelsakademien und Handelsschulen bereitet unsere Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Berufswege, auf ein Studium und auf eine Tätigkeit im internationalen Wirtschaftsraum bestens vor. Fundiertes Wirtschaftswissen in Verbindung mit Sprachkompetenz, Allgemeinbildung und sozialer Kompetenz bildet die Basis für jede erfolgreiche berufliche Tätigkeit, wie uns unsere erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen bestätigen.“