http://schulführer.bildung-noe.gv.at

Die niederösterreichischen Handelsakademien und Handelsschulen, die mit der Reife- und Diplomprüfung (HAK, fünfjähriger Schulbesuch) bzw. mit der Abschlussprüfung (HAS, dreijähriger Schulbesuch) abschließen, vermitteln in integrierter Form eine höhere kaufmännische Bildung sowie eine umfassende Allgemeinbildung. Absolventinnen und Absolventen werden auf die Ausübung von qualifizierten Berufen in allen Zweigen der Wirtschaft (Handel, Gewerbe, Industrie, Banken, Tourismus, Spedition etc.) und öffentlichen Verwaltung vorbereitet.

Darüber hinaus eröffnen Handelsakademien und Handelsschulen ihren Absolventinnen und Absolventen den Weg in die Selbstständigkeit und befähigen dazu, Unternehmen zu gründen bzw. zu leiten. So können Absolventinnen und Absolventen der Handelsakademie unmittelbar nach der Reife- und Diplomprüfung und Absolventinnen und Absolventen der Handelsschule unmittelbar nach der Abschlussprüfung in allen nicht reglementierten Gewerben einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen.

Die Ausbildung

Die niederösterreichischen Handelsakademien und Handelsschulen verstehen sich als Kompetenzzentren der Wirtschaft. Der Fokus der Ausbildung liegt auf den Unterrichtsinhalten Betriebswirtschaft und Unternehmensrechnung, Fremdsprachen, Allgemeinbildung, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie auf dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie digitalen Kompetenzen, Kommunikations- und Präsentationskompetenz, Persönlichkeitsbildung und sozialer Kompetenz. Dieser Anspruch schließt praxisnahe Unterrichtsformen sowie die Vermittlung von Werthaltungen und Verantwortungsbewusstsein in die Ausbildung ein. Durch mehrwöchige Praktika erhalten die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademien und Handelsschulen frühzeitig Einblick in die Berufswelt, und Unternehmerinnen sowie Unternehmer können sich ein Bild über zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Durch verschiedene Ausbildungsschwerpunkte (im dritten Jahrgang gewählt und bis zum fünften Jahrgang geführt) und Seminare wird an den Handelsakademien eine kaufmännische Spezialausbildung gemäß den beruflichen Interessen der Schülerinnen und Schüler und entsprechend den regionalen Erfordernissen angeboten.

Nach einem völlig neuen Konzept kooperieren die vier Waldviertler Wirtschafts.Akademien in Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl. Jede der vier Handelsakademien hat einen eigenen Schwerpunkt, der mit der regionalen Wirtschaft abgestimmt wurde. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben der Region, mit Business-Englisch und durch die Einrichtung virtueller Klassenzimmer wird eine praxisnahe Wirtschaftsausbildung mit zusätzlicher Spezialisierung ermöglicht. Beispiele für Ausbildungsschwerpunkte an Handelsakademien in Niederösterreich entsprechen dem aktuellen Lehrplan: „Management, Controlling und Accounting“; „Finanz- und Risikomanagement“; „Kommunikationsmanagement und Marketing“; „Internationale Wirtschaft“; „Entrepreneurship und Management“; „Informations- und Kommunikationstechnologie – e-business“. An den Handelsschulen in Niederösterreich werden fächerübergreifendes Denken und Verstehen sowie der Erwerb von Praxiskompetenz besonders gefördert.

Sonderformen der kaufmännischen Schulen

Aufbaulehrgang Handelsakademie: Standort BHAK/BHAS Neunkirchen

Aufbaulehrgang Handelsakademie für Berufstätige: Standort: BHAS Stockerau – Expositur der BHAK Korneuburg

Handelsakademie für Berufstätige: Standorte: BHAK/BHAS Baden & BHAK/BHAS St. Pölten

Handelsakademie für Digital Business: Standorte: BHAK/ BHAS Mistelbach, BHAK/BHAS Waidhofen/Thaya, HAK/HAS Ybbs/Donau

Handelsakademie für Kommunikation und Medieninformatik: Standorte: BHAK/BHAS Bruck/Leitha, BHAK/BHAS Hollabrunn, BHAK/BHAS Krems

Handelsakademie für Industrial Business: Standorte: BHAK/ BHAS Gmünd, BHAK/BHAS Laa/Thaya, BHAK/BH Neunkirchen, BHAK/BHAS St. Pölten, BHAK/BHAS Waidhofen/Ybbs

Handelsakademie für European and International Business: Standort: HAK/HAS Tulln

Handelsschule für Hochleistungssportler: Standorte: St. Pölten und Maria Enzersdorf (Liese- Prokop-Schule)

Handelsakademie für Führung und Sicherheit: Standort BHAK an der Theresianischen Militärakademie Wiener Neustadt

Schulkooperationen

Kooperationen mit Landwirtschaftlichen Fachschulen: Standorte: BHAK/BHAS Krems (Weinbau), BHAK/BHAS Mistelbach und BHAK/BHAS Laa/ Thaya (Ackerbau), BHAK/BHAS Zwettl (Pferdewirtschaftsfacharbeiter/Forstfacharbeiter)