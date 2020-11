zVG

Campus Sacré Coeur Pressbaum

Der Campus Sacré Coeur Pressbaum bietet ein umfangreiches Ausbildungsangebot, das vom Kindergarten über Volks- und Mittelschule bis zum Gymnasium und der Bildungsanstalt und dem Kolleg für Elementarpädagogik reicht. Von der aktiven Vernetzung der Schulen und den Synergieeffekten profitieren SchülerInnen, Studierende, LehrerInnen - die gesamte Campus-Gemeinschaft.

Die geglückte Verbindung von christlichen Werten mit modernen Lehr- und Lernmethoden spiegelt sich in der Architektur des Schulcampus Sacré Coeur Pressbaum perfekt wider. Das denkmalgeschützte historische Gebäudeensemble inmitten des Wienerwaldes aus dem Jahr 1892 wurde in den vergangenen zwei Jahren harmonisch um moderne Zubauten ergänzt. So konnte sowohl der akute Platzmangel erfolgreich behoben als auch die Infrastruktur der Bildungseinrichtungen verbessert werden.

Die Lernumgebung der SchülerInnen wird nun um zusätzliche lichtdurchflutete Räume bereichert – auch Freiluftklassen für die Mittelschule wurden geschaffen. Durch die gelungene Kombination der Materialen Holz und Glas entstand eine Wohlfühlatmosphäre, in der das Lernen nun noch mehr Spaß macht. Die innovativen Lernmethoden finden auf diese Art und Weise noch mehr Platz zur Umsetzung.

zVg

Praxis- und Privatkindergarten; Private Volksschule; Private Mittelschule; Privates Gymnasium und Realgymnasium; Private Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik

Klostergasse 12

3021 Pressbaum

scp.ac.at