Einmal Josephiner, immer Josephiner

Wer sich in die einzigartige Schulgemeinschaft des Francisco Josephinum einreiht, schafft sich Freunde fürs Leben und ein starkes berufliches Netzwerk. Die Ausbildung in der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt in Wieselburg genießt einen hervorragenden Ruf. Junge Menschen werden hier mit enormem Know-How, viel pädagogischem Gespür und einer herausragenden Infrastruktur ausgebildet.

Ein großer Pluspunkt der Schule ist auch die Vielseitigkeit der Ausbildungsmöglichkeiten

Die grundlegenden Kompetenzen im Bereich der Landwirtschaft werden sehr praxisnah und in einem bodenständigen Umfeld vermittelt. Das Francisco Josephinum legt sehr viel Wert auf die traditionellen Unterrichtsfächer, darüber hinaus bietet die Schule aber auch unvergleichliche Möglichkeiten im Bereich von zukunftsweisenden Technologien. Die wohlüberlegten Lehrpläne der verschiedenen Abteilungen sind sehr exakt auf die konkreten Anforderungen des jeweiligen Berufsfeldes abgestimmt.

Die 2018 ins Leben gerufene neue Abteilung „Informationstechnologie in der Landwirtschaft“ beschäftigt sich mit der Nutzung von digitalen Daten (Satelliten, Sensoren,...) und neuer Technologien im Sinne einer effizienten aber auch umwelt- und ressourcenschonenden Landwirtschaft.

Insgesamt können die Schüler*innen damit aus vier unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen wählen: Landwirtschaft, Landtechnik, Informationstechnologie in der Landwirtschaft sowie Lebensmittel- und Biotechnologie. In allen vier Abteilungen schließt die Ausbildung mit der Reife- und Diplomprüfung ab.

Absolvent*innen stehen alle Türen offen. Es versteht sich von selbst, dass die Schüler*innen im Francisco Josephinum eine gute Allgemeinbildung genießen und auch ihre ganz persönlichen Interessen und Talente durch verschiedene Angebote - von Cross Country Lauf bis Blasmusik, vom Traktorführerschein bis zur Jagd- und Fischereiausbildung – gefördert werden. Nach der Ausbildung stehen den Absolventinnen und Absolventen alle Türen offen: vom Landwirt bis zum Top-Manager.

Für diejenigen, die sich für die modernen digitalen Methoden der Landwirtschaft interessieren gibt es einen eigenen Fachhochschul-Studiengang für Agrartechnologie & Digital Farming, der mit dem Bachelor abschließt.