Bereits seit dem Jahr 2003 haben Kinder und Jugendliche in den Grenzregionen Niederösterreichs die Möglichkeit, im Rahmen von EU-geförderten Projekten sowie im Rahmen der NÖSprachenoffensive die Nachbarsprachen Tschechisch, Slowakisch und Ungarisch in Kindergärten und Schulen zu erlernen.

Seit Beginn der Sprachenoffensive konnten schon mehr als 16.500 Kinder in 112 Kindergärten sowie über 56.780 Schülerinnen und Schüler in über 140 Schulen erste sprachliche und kulturelle Erfahrungen im Austausch mit den Nachbarstaaten sammeln.

In der laufenden EU-Förderperiode, die 2020 endet, beschäftigen sich seit 2016 insgesamt vier Länder, zwölf Regionen und 15 Projektpartner im Rahmen der drei INTERREG V-A-Projekte „Bildungskooperationen in der Grenzregion – BIG AT-CZ, BIG AT-HU und BIG SK-AT“ intensiv mit grenzüberschreitender kindgerechter Sprach- und Kulturvermittlung vom Kindergartenalter an.

Ziel der Bildungskooperationen in den Grenzregionen Niederösterreichs zu Tschechien, Ungarn und der Slowakei ist auch hier ein erstes Heranführen an Sprache und Kultur der Nachbarländer vom Kindergarten an.

Die teilnehmenden Kinder erhalten so die Möglichkeit, die Potenziale der Regionen über Ländergrenzen hinweg zu erkennen und zu nutzen, Kontakte aufzubauen und die vielfältigen kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten im grenzüberschreitenden Raum zu entdecken.

50 grenzüberschreitende Partnerschaften haben sich aus diesen Projekten heraus in den teilnehmenden Regionen entwickelt. Zahlreiche gemeinsame Feste, Ausflüge, Symposien, Exkursionen standen bereits zum sprachlichen, kulturellen undfachlichen Austausch auf dem Programm. Diese Partnerschaften von Ländern und Regionen sind bestes Beispiel für das friedvolle Miteinander im Herzen Europas.

Fünfsprachige digitale Wissensplattform für frühe Sprachvermittlung

Darüber hinaus ermöglichen die BIG-Projekte den Austausch auf pädagogischer Ebene zum Thema Sprachförderung und Sprachenvermittlung.

Mehr als 20 Expertinnen und Experten aus vier Ländern beschäftigen sich im Projektzeitraum 2016 bis 2020 mit der Entwicklung und Erstellung innovativer, altersgerechter didaktisch-methodischer Materialien zur Förderung der Nachbarsprachen und zur Weiterentwicklung des Sprachinteresses an der Schnittstelle vom Kindergarten in die Schule.

Diese erarbeiteten Forschungsergebnisse und Materialien wurden nun gegen Ende der Förderperiode in digitaler Form auf der fünfsprachigen Wissensplattform www.big-projects.eu für Interessierte zur Verfügung gestellt. Damit wird die Nachhaltigkeit dieser Projekte sichergestellt.

Link zur Wissensplattform: www.big-projects.eu