Daten und Fakten zu den Gymnasien in NÖ

Rund 3.770 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an 59 Standorten (darunter 11 Privatschulen und 15 Oberstufenformen) in 1.635 Klassen rund 37.700 Schülerinnen und Schüler. 5.779 davon besuchen eine erste Klasse und 3.349 befinden sich in der Maturaklasse.

Tag des Gymnasiums am 9. November

Um das vielfältige Angebot des Gymnasiums zu präsentieren, findet jedes Jahr am Freitag vor dem Landesfeiertag der „Tag des Gymnasiums“ statt: Die Gymnasien in Niederösterreich zeigen eine Art Leistungsschau, die von Tagen der offenen Tür und Info-Veranstaltungen über diverse Aktivitäten aus dem musischen, künstlerischen und naturwissenschaftlichen Bereich bis hin zu Aktionen sportlicher Natur reichen. Gerade an diesem Tag kann sich eine breite Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die Gymnasien unverzichtbare Bestandteile der regionalen Schullandschaft sind.



Nähere Informationen direkt an allen Gymnasien in Niederösterreich, beim Landesschulrat für Niederösterreich oder unter www.gymnasium-noe.at (mit Links zu allen Gymnasien in Niederösterreich).