HLW HOLLABRUNN überzeugt mit Kreativität & vielen Wahlmöglichkeiten

Das vielfältige Ausbildungsangebot der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) kann sich sehen lassen: Neben der umfassenden Ausbildung in Wirtschaft, Sprachen, Allgemeinbildung und Kulinarik haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich individuell zu vertiefen. Zur Auswahl stehen „Wellness“, „Kreativwerkstatt“ und „Soziales“; jeder dieser Vertiefungsbereiche wird ab dem 2. Jahrgang im Ausmaß von zwei Wochenstunden unterrichtet.

Foto: zVg HLW Hollabrunn

Im Rahmen der Zusatzqualifikationen ist eine weitere Individualisierung möglich: Jede Schülerin und jeder Schüler kann aus einem großen Angebot wählen, und die eigenen Kenntnisse im wirtschaftlichen Bereich (Buchhaltungssoftware BMD), im sprachlichen Bereich (Business English Certificate), im fachpraktischen Bereich (Jungsommelier, Jungbarkeeper, Kaffeekenner, Jungpatissier, vegan-vegetarische Fachkraft), im sportlichen Bereich (Instruktor Fit Animation), im kreativen Bereich (Kulturvermittler) oder im sozialen Bereich (Peer-Mediator) erweitern.

Auch in der 3-jährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) gibt es eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten. So können sich die Schülerinnen und Schüler zwischen den Vertiefungen „Gesundheit und Soziales“ und „Digitale Kompetenz“ entscheiden. Weiters gibt es die Möglichkeit, die Ausbildung zum Kinderbetreuer, zur vegan-vegetarischen Fachkraft, zum Kaffeekenner oder zum Jungpatissier zu absolvieren.

Schülerinnen, die weiter entfernt wohnen und/oder einen langen Anfahrtsweg haben, können im schuleigenen Internat (HLW home) dem Stress am Morgen entgehen. „HLW home = miteinander leben“ – so das Motto des Internats.

Besonders stolz ist die HLW Hollabrunn auf ihre Auszeichnungen:

Seit Jahren trägt die HLW Hollabrunn bereits das Kreativ-Gütesiegel „Singende klingende Schule“ für herausragende musikalische Projekte wie die erfolgreichen Musicals oder das HLW-Musicaldinner. Zudem wurde ihr 2022 erstmals das Gütesiegel „Werkstatt in der Schule“ verliehen.

Foto: zVg HLW Hollabrunn

Neben den Auszeichnungen im kreativen Bereich kann die HLW Hollabrunn auch in anderen Bereichen punkten: Sie trägt seit 2012 das Österreichische Umweltzeichen, ist mit dem Schulsportgütesiegel in Gold ausgezeichnet und wurde in diesem Schuljahr sogar mit dem Titel "Expert.Schule+" für die Leistungen im Bereich der digitalen und informatischen Bildung zertifiziert.

Obwohl das Schuljahr 2023 noch jung ist, kann die HLW Hollabrunn bereits zwei große Erfolge vorweisen: Erstmals konnte 2023 die Erasmus+-Akkreditierung erreicht werden. Seit diesem Schuljahr werden Auslandspraktika von der Europäischen Union finanziell unterstützt.

Weiter wurde die HLW Hollabrunn aufgrund ihrer jahrelangen intensiven Aktivitäten im Bereich des „COoperativen Offenen Lernens“ zur COOL-Impulsschule zertifiziert – eine Auszeichnung, die nur sehr wenige Schulen in Niederösterreich tragen. COOL gearbeitet wird dabei nach den Prinzipien Freiheit, Kooperation und Selbstverantwortung.

Das gesamte Team der HLW Hollabrunn trägt zum Erlangen solcher Erfolge bei! Davon kannst du dich vor Ort bei den Tagen der offenen Tür oder an einem Schnuppertag überzeugen.

HLW-Highlights

Wahlmöglichkeiten ganz nach deinen Interessen

Fachpraktische Ausbildung auch für Vegetarier möglich

Kreativität wird bei uns gelebt! (Schulmusical, Musical Dinner, Fotoworkshops, Eventzug, u.v.m.)

Kontakt & Info

HLW Hollabrunn

Mühlgasse 35, 2020 Hollabrunn

02952/2546

hlw.hollabrunn@noeschule.at

www.hlwhollabrunn.ac.at