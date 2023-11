Topausbildung zum Maler ...

In einem Schloss lernen und leben bietet die HTL Baden Malerschule Leesdorf ihren Schülern. An der Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht lernen Jugendliche das Malerhandwerk von Grund auf. Ziel ist eine Ausbildung als Facharbeiter, fundiert, umfangreich, aber mit Raum für die Entdeckung der eigenen Fähigkeiten. Handwerk ist gefragt, wer geschickt ist, kann sich so eine gute Zukunft aufbauen.

Die Fachschule

Die vierjährige Ausbildungsform mit Betriebspraktikum ist für Jugendliche geeignet, die eine Schule der Lehre vorziehen. Zum Ziel hat sie den Abschluss als geprüfte Fachtechnikerin/ geprüfter Fachtechniker für Malerei und Beschichtungstechnik

mit besonderer Fachkompetenz in den Bereichen Farbe und Gestaltung. Auch der Erwerb grundlegender Allgemeinbildung für den Einstieg in das Berufsleben oder den Besuch einer weiterführenden Bildungseinrichtung sind gewährleistet.

Aufbaulehrgang

Wer Interesse hat an einer weiterführenden höheren Ausbildungsform, besucht den Aufbaulehrgang für Bautechnik, der mit einer Reife- und Diplomprüfung abgeschlossen wird und den Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen und Akademien ermöglicht. Die möglichen

Schwerpunkte sind Farbe und Gestaltung oder Trockenbauingenieur/in.

OPEN HOUSE 2023: 17. und 18. November.

Heuer gibt es wieder Tage der offenen Tür, Interessierte sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von der kreativen Ausbildung zu machen.

Infos & Anmeldung: 02252/80250

Ich mach den Meister

Will man sich mit einem eigenen Betrieb selbstständig machen oder den elterlichen übernehmen, empfiehlt sich der Besuch der Meisterschule. Sie ist ebenfalls im Schloss untergebracht und bietet die Vorteile einer reinen Malermeisterklasse.

Moderne Ausbildungsstätte

Schloss Leesdorf ist ein historisches Gebäude, die Schule ist mit modernster Technik ausgerüstet. Experimente im Farb-Labor, Einblicke in die Wirkungsweise des Lichts auf Farben im Farb-Licht-Studio oder Planung und Gestaltung im Grafik-Design-Studio gehören zum Alltag

der Schüler.

Wer weit von zu Hause anreisen muss, findet im Internat gute Unterbringungsmöglichkeiten. Die Zwei- bzw. Vierbettzimmer sind mit Internetzugang ausgerüstet, ein Aufenthaltsraum sorgt für Austausch und ein angenehmes Miteinander.

www.htl-baden.ac.at