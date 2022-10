Ausgezeichneter Ruf

Elf Fachrichtungen bilden kleine Schuleinheiten und bieten den Jugendlichen ein individualisiertes, familiäres und leistungsorientiertes Umfeld. Das alles in einer stets auf das Wohlbefinden der Lernenden und Lehrenden bedachten Atmosphäre.

Absolventinnen und Absolventen der HTL Mödling genießen seit Jahrzehnten in der Wirtschaft einen hervorragenden Ruf. Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit sorgt auch die regelmäßige erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben. Zahlreiche Preise beweisen jährlich die Leistungsfähigkeit der HTL Mödling. Siege bei Prämierungen wie Jugend Innovativ, Bautechnikpreis, Robot Challenge, Junior Company und Sprachwettbewerben in regelmäßigen Abständen belegen die Konkurrenzfähigkeit und das hohe Niveau unserer Ausbildung. Viele unserer Lehrenden kommen aus der Privatwirtschaft und haben Lehraufträge an Universitäten und Fachhochschulen. Dadurch ist die Ausbildung immer auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik.

Viele hochkarätige nationale und internationale Auszeichnungen

Foto: BIG

Heute gehört die HTL Mödling zu den am öftesten prämierten Schulen Österreichs und dient als Vorzeigemodell, sowohl in Europa als auch weltweit. Immer wieder kommen ausländische Delegationen beispielsweise aus England, Russland, Finnland, Kasachstan, Türkei, Kamerun oder China an die Schule, um sich Anregungen zu holen.

Umfassende Allgemeinbildung, sprachliche und soziale Kompetenz, grundlegende praktische Fertigkeiten und solide technischtheoretische Kenntnisse garantieren einen sofortigen Berufseinstieg in Gewerbe, öffentlichen Dienst, Industrie und Wirtschaft.

Die Reife- und Diplomprüfungen erlauben ein weiterführendes Studium an Fachhochschulen und Universitäten. Kooperationen mit Fachhochschulen ermöglichen durch Anrechnungen der HTL-Ausbildung ein verkürztes Studium.

Im weitläufigen Schulareal mit zahlreichen Sportstätten finden die Schülerinnen und Schüler vielfältige Entspannungs- und Bewegungsmöglichkeiten.

Die Größe der Schule hat unbestreitbare Vorteile: Ein breites Angebot an Werkstätten, Laboratorien und speziellen Werkzeugen und Einrichtungen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich in allen technischen Bereichen optimal zu entwickeln. Das enorme Potenzial an motivierten und klugen Schülerinnen und Schülern drückt sich in den vielen Preisen und Auszeichnungen, die die Schule jedes Jahr erringt, aus.

campusM – Schülerheim

Das Studentenheim (direkt am Campus gelegen – 1 Minute Schulweg) bietet von Montag bis Donnerstag ab 15:00 Uhr eine Lernbetreuung durch Professoren und Professorinnen der Schule an. Dies führt zu überdurchschnittlichen Lernerfolgen. Selbstverständlich werden auch Frühstück und Abendessen (jeweils „all you can eat“) sowie ein 3-gängiges Mittagsmenü (2 Varianten) geboten. Die Verköstigung kann auch von Externen in Anspruch genommen werden.

TAG DER OFFENEN TÜR

27.01.2023 | 14-19 Uh

Kontakt:

HTL Mödling

Technikerstraße 1-5

A-2340 Mödling

Tel.: 43 (0) 2336-408-0

www.htl-moedling.at

office@htl.moedling.at