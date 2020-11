Das vielfältige Ausbildungsangebot der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) kann sich sehen lassen: Neben der umfassenden Ausbildung in Wirtschaft, Sprachen, Allgemeinbildung und Kulinarik haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich individuell zu vertiefen. Zur Auswahl stehen „Wellness“, „Kreativwerkstatt“ und „Soziales“; jeder dieser Vertiefungsbereiche wird ab dem 2. Jahrgang im Ausmaß von zwei Wochenstunden unterrichtet.

Mag. Werner Prokop

Im Rahmen der Zusatzqualifikationen ist eine weitere Individualisierung möglich: Jede Schülerin und jeder Schüler kann aus einem großen Angebot wählen, und die eigenen Kenntnisse im wirtschaftlichen Bereich (Buchhaltungssoftware BMD), im sprachlichen Bereich (Business English Certificate), im fachpraktischen Bereich (Jungsommelier, Jungbarkeeper, Kaffeekenner, Jungpatissier), im sportlichen Bereich (Instruktor Fit Animation), im kreativen Bereich (Kulturvermittler) oder im sozialen Bereich (Peer-Mediator) erweitern.

Mag. Werner Prokop

Auch in der 3-jährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe (FW) gibt es eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten. So können sich die Schülerinnen und Schüler zwischen den Vertiefungen „Gesundheit und Soziales“ und „Digitale Kompetenz“ entscheiden. Weiters gibt es die Möglichkeit, die Ausbildung zum „Kinderbetreuer“, zur vegan-vegetarischen Fachkraft oder zum Kaffeekenner und Jungpatissier zu absolvieren.

Schülerinnen, die weiter entfernt wohnen und/oder einen langen Anfahrtsweg haben, haben die Möglichkeit, im schuleigenen Internat (HLW home) dem Stress in der Früh zu entgehen. „HLW home = miteinander leben“ – so das Motto des Internats.

Mag. Werner Prokop

Besonders stolz kann die HLW/FW Hollabrunn auf ihre vielen Auszeichnungen sein, heuer wurde die Schule bereits zum dritten Mal mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet, ebenfalls ist sie Trägerin des Schulsportgütesiegels in Gold sowie der Auszeichnung „Singende, klingende Schule“. Das gesamte Team der HLW Hollabrunn trägt zum Erlangen solcher Erfolge bei, hier ziehen alle an einem Strang! Davon konnte man sich auch bei den heuer erstmalig virtuell abgehaltenen Tagen der offenen Tür überzeugen.

HLW-Highlights

Wahlmöglichkeiten ganz nach deinen Interessen

Fachpraktische Ausbildung auch für Vegetarier möglich

Kreativität wird bei uns großgeschrieben! (Schulmusical „Footlose“, Musical Dinner, Kurzfilm #werdeduselbst, Eventzug, u.v.m.)