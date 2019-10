Dem Land Niederösterreich und Niederösterreichs Gemeinden ist es ein gemeinsames Anliegen, moderne Lern- und Lehrumgebungen für Kinder sowie Pädagoginnen und Pädagogen zu schaffen.

Das Land Niederösterreich unterstützt über den NÖ Schul- und Kindergartenfonds die Gemeinden in ihrer Funktion als Kindergarten- und Schulerhalter bei diesen Investitionen in Kindergärten und Schulen.

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten

Für Bauvorhaben über 100.000 Euro gibt es einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre, Bauvorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen.

Im Jahr 2018 wurde in Niederösterreich ein Gesamt-Investitionsvolumen für Schulen und Kindergärten in Höhe von mehr als 163,6 Millionen Euro ausgelöst. Mehr als 800 Investitionsprojekte wurden an Schul- und Kindergartengebäuden im ganzen Bundesland umgesetzt.

Auch heuer wird kräftig investiert Das Land NÖ und die NÖ Gemeinden investieren auch 2019 gemeinsam in moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und leisten damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Förderung regionaler Wirtschaftsbetriebe und zur Absicherung von Arbeitsplätzen.

In der ersten Sitzung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds des heurigen Jahres wurden bereits Landes-Unterstützungen in Höhe von rund 14,7 Millionen Euro für mehr als 400 Investitionsvorhaben der Gemeinden im Kindergarten- und Pflichtschulbereich genehmigt.

51 Projekte betreffen Baumaßnahmen von jeweils mehr als 100.000 Euro an Kindergarten- und Schulgebäuden. Allein mit diesen Projekten wird ein Gesamtinvestitionsvolumen von 43,6 Millionen Euro ausgelöst.

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten Viele Kindergärten in Niederösterreich erstrahlen in neuem Glanz.

So werden beispielsweise die Volksschulen in Groß-Enzersdorf, Orth an der Donau oder Teesdorf um- und zugebaut, neue Kindergartengruppen oder Kindergartengebäude entstehen in Biberbach, Klein-Neusiedl, Groß-Enzersdorf, Lilienfeld-Klosterrotte oder Lanzenkirchen-Frohsdorf.

Vor allem der Trend zur Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsangeboten in den Gemeinden hält an. Bis Jahresende rechnet man in Niederösterreich mit der Inbetriebnahme von rund 50 weiteren Kleinstkindbetreuungsgruppen und ebenso vielen Kindergartengruppen.