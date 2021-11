Lehre bietet beste Chancen

Rund 17.000 junge Menschen absolvieren derzeit in Niederösterreich eine Lehre. Interessierte können unter mehr als 200 Lehrberufen wählen. Von handwerklichen Berufen, hochtechnischen Berufen bis hin zum Dienstleistungsgewerbe steht ein breites Spektrum zur Auswahl. Das duale Ausbildungssystem aus praktischem Unterricht in den Betrieben und grundlegender Wissensvermittlung in den Berufsschulen ist international viel beachtet.

Lehre hat Zukunft

Die Vorteile einer Lehre liegen auf der Hand:

Junge Menschen erhalten eine solide Berufsausbildung mit selbst verdientem Geld gleich nach dem Pflichtschulabschluss.

Gut ausgebildete Fachleute sind auch in Wirtschaftskrisen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen.

Die Karrierechancen reichen von qualifizierten Fachkräften im Betrieb, gehobenen Leitungsfunktionen bis hin zur Gründung eines eigenen Unternehmens.

Junge Menschen, die ihren beruflichen Weg mit einer Lehre starten, sind daher gerade für die wirtschaftliche Entwicklung in Niederösterreich von entscheidender Bedeutung. Lehre mit Matura bietet darüber hinaus die Möglichkeit eines Hochschulstudiums.

Moderne Lern- und Lebenswelten

Niederösterreichs Berufsschulen brauchen den Vergleich mit berufsbildenden mittleren und höheren Schulen nicht zu scheuen. Dank des Engagements der Pädagoginnen und Pädagogen bieten die Berufsschulen eine praxisnahe Ausbildung auf höchstem Niveau. Das Land NÖ investiert laufend in die Ausstattung und in die Räumlichkeiten. Moderne Lern- und Wohnwelten an den Berufsschulstandorten sollen die Lehre weiter attraktivieren und auf die Herausforderungen einer digitalisierten und globalisierten Arbeitsumgebung eingehen. Diese Bau- und Investitionsmaßnahmen stellen auch einen nicht unerheblichen Impuls für den Arbeitsmarkt in NÖ dar.

Das Land NÖ ist bestrebt, moderne Lehr- und Lernwelten zu schaffen. So gehen zurzeit an den Landesberufsschulen Eggenburg und Schrems Sanierung und Neubau der Schülerheime zügig voran. Hochwertige Unterbringungen und Ausbildung auf dem neuesten Stand der Technik sollen die Lehre in NÖ weiter attraktiv machen.

Nähere Informationen unter: www.noeberufsschulen.ac.at