Hochwertig ausgebildete, leistungs- und fortbildungsbereite Facharbeiterinnen und Facharbeiter sind für die Entwicklung unseres Bundeslandes enorm wichtig. Die Forcierung einer modernen, zukunftsorientierten Ausbildung im Rahmen des dualen Ausbildungssystems in den Unternehmen und in den Berufsschulen bildet daher zentrale Elemente in Niederösterreichs Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.

Das Land NÖ ist daher besonders bemüht, in den Berufsschulen den jungen Menschen Ausbildungsbedingungen bereit zu stellen, die sie fit für die Herausforderungen und Chancen einer zunehmend digitalisierten Arbeits- und Lebenswelt machen. Denn wir in Niederösterreich sind davon überzeugt, dass in der Digitalisierung und auch in der steigenden Individualisierung im wirtschaftlichen und privaten Umfeld die Zukunft für viele neue Berufsbilder und die Chance auf eine Neuausrichtung durchaus traditioneller Berufsbilder liegt.

An der Landesberufsschule Eggenburg gibt es bereits seit geraumer Zeit Hybrid- und Elektrofahrzeuge für den zukunftsorientierten

Unterricht. | LBS Eggenburg

Als bestes Beispiel dient die Automobilbranche: Ohne bestens geschulte Kraftfahrzeugtechniker sind Reparaturarbeiten heute im Zeitalter von Hybrid- und Elektrofahrzeugen, von automatischen Steuerungs-, Brems- und Lichtsystemen nicht mehr durchführbar. Daher stehen an der Landesberufsschule Eggenburg bereits seit geraumer Zeit Hybrid- und Elektrofahrzeuge für den zukunftsorientierten Unterricht zur Verfügung.

Als Elektrotechniker reichen die Spezialisierungsmöglichkeiten heute von Anlagen- und Betriebstechnik über die Entwicklung von Automatisierungsstraßen bis hin zu Sicherheitsanlagen, Smart-Home-Steuerungskonzepten und Erneuerbaren Energiesystemen.

Auch neue Lehrberufe entwickeln sich bereits aus der zunehmend digitalisierten Berufswelt: „Applikationsentwicklung - Coding“ sowie „Informationstechnologie“ mit den zwei Schwerpunkten „Systemtechnik“ und „Betriebstechnik“ sind nur die zwei jüngsten Beispiele für 4-jährige Lehrberufe. Und für die Erstellung und den Betrieb von Onlineshops kann man nun auch den Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau wählen. Und wenn man in Zukunft die Meisterprüfung positiv absolviert hat, so wird diese dem Bachelor einer hochschulischen Ausbildung gleichgestellt.