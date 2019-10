An den drei Landwirtschaftlichen Fachschulen Mistelbach, Warth und Zwettl startet ab dem Schuljahr 2020/21 die neue 4-jährige Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ mit den Schwerpunkten Alten- und Behindertenarbeit, inklusive Pflegeassistenz. Damit setzt das Land NÖ einen wichtigen Schritt, um Sozialberufe für junge Menschen attraktiv zu machen und qualitativ hochwertige Pflege sowie Betreuung auch in Zukunft sicherzustellen.

Sechs Fachrichtungen und zahlreiche Abschlüsse. Generell beginnt die Ausbildung mit dem 9. Schuljahr und dauert wahlweise drei bis vier Jahre. Neben den klassischen Fachrichtungen „Landwirtschaft“ sowie „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“ werden an den Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen auch noch „Gartenbau“, „Pferdewirtschaft“ sowie „Weinbau und Obstbau“ und der neue Schwerpunkt „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ angeboten. Die Ausbildung schließt mit dem Facharbeiterbrief und der Mittleren Reife ab. Zudem gibt es Kooperationen mit Handelsakademien, wie die AgroHAK (Mistelbach) und die VinoHAK (Krems). An der LFS Pyhra wird „Landwirtschaft mit Lebensmitteltechnik“ als eine dreijährige Sonderform der Ausbildung angeboten.

Praktischer Unterricht und naturverbundene Ausbildung . Vielfältiges Wissen und Können eröffnen den Absolventinnen und Absolventen sehr gute Berufschancen in der Landwirtschaft und in sozialen Berufen. Hier werden die Schülerinnen und Schüler sehr praxisnah für die Welt von morgen mit all ihren Herausforderungen ausgebildet. Auch die Digitalisierung der Landwirtschaft 4.0 ist ein Unterrichtsschwerpunkt.

Matthias Kirchner, Schüler der LFS Hohenlehen: Da mein Traumberuf Bauer ist, besuche ich die LFS Hohenlehen. Hier wird der praktische Unterricht großgeschrieben und ich schließe mit dem Facharbeiterbrief ab. Gleichzeitig kann ich den Traktorführerschein und die Jagdausbildung machen.

Die praktische Tätigkeit und die Freude am Lernen spielen dabei eine zentrale Rolle an den Landwirtschaftsschulen.

„Für mich bietet die Fachschule Warth die optimale Ausbildung, da ich gerne in der Natur und mit Menschen arbeite. Künftig möchte ich in einem sozialen Beruf tätig werden“, verrät Anja Holzer, Schülerin der LFS Warth.

Die entscheidenden Gründe für den Schulbesuch sind die vielfältigen Berufsabschlüsse und die hohe Sozialkompetenz der Fachschulen.

Weitere Informationen unter: www.landwirtschaftsschulen.at