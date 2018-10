Naturwissenschaftlich-Technischer Schwerpunkt.

In den Neuen Mittelschulen gibt es bereits Schwerpunkte in den Bereichen Sport und Musik. Dieses Angebot wird ab dem Schuljahr 2018/19 um einen Naturwissenschaftlich-Technischen Schwerpunkt erweitert.

Die Bildungsdirektion NÖ geht damit auch auf die Wünsche der Wirtschaft, Industrie und der mittleren und höheren technischen Schulen nach naturwissenschaftlich/technisch interessierten und qualifizierten Jugendlichen ein.

Zwei der Pilotschulen Niederösterreichs im Kurzporträt:

NMS Lassee – Region Weinviertel

Die NMS Lassee ist ab dem heurigen Schuljahr eine der Pilotschulen mit einem naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt. Die Schule knüpft dabei an die schon vor zehn Jahren eingeführten Naturwissenschaftlichen Übungen, die bei den Schüler/innen regen Zuspruch gefunden hatten, an. Die dort bewährten Unterrichtsformen und fachlichen Schwerpunktsetzungen münden nun konkret in den neuen Gegenstand MINT.

Der Unterricht weist einen hohen Grad an Selbsttätigkeit der Schüler/innen beim Forschen und Experimentieren auf und stellt einen direkten Bezug zur Alltagswelt her. In den einzelnen Projekten werden aktuelle Themen wie beispielsweise Energie, Klimawandel, Mobilität, Robotik, Bionik, Ernährung, ökologische Kreisläufe und Naturschutz behandelt.

Dabei besteht die Möglichkeit, fächerübergreifend Phänomene aus verschiedenen fachlichen Blickwinkeln zu untersuchen. In diesem Fach sind die Lernorte nicht nur Klasse, Labor und Werkraum der Schule, sondern vielfach auch außerhalb, vor Ort, in der Alltagswelt, der Schulumgebung, der Gemeinde oder der Region, in Fachbetrieben, Forschungsstätten oder der Naturlandschaft.

NMS für Wirtschaft und Technik Wr. Neustadt

Seit drei Jahren gibt es in der NMS für Wirtschaft und Technik in Wr. Neustadt iPad-Klassen. Durch diverse Lernapps, digitale Programme und das digitale Schulbuch kann der Unterricht besonders attraktiv, abwechslungsreich und individuell gestaltet werden. Seit September 2018 wird der Gegenstand Science angeboten. Ermitteln von Forschungsfragen, Schüler/innen-Versuche und das Vertrautmachen mit Konzepten und Denkweisen der Naturwissenschaften zeichnen den Unterricht aus und eigenverantwortliches Tun steht im Mittelpunkt.

Mit Hilfe von Tablets wird der Physik-Unterricht interaktiv gestaltet. Die Schüler/innen haben dadurch die Möglichkeit, mit Lern-Apps und Simulationen selbständig ihre Lernziele zu erreichen.

Seit dem heurigen Schuljahr wird das Kollegium von drei Fellows von „Teach for Austria“ unterstützt. Diese bringen neue Perspektiven und Erfahrungen aus ihrem bisherigen Berufsfeldern in den Unterricht ein.

Weitere Pilotschulen sind die NMS Raabs an der Thaya, NMS Ybbsitz und die NMS Dr. Theodor Körner 3 und 4 in St. Pölten.

ARGE NaWi NÖ

Unterstützung bekommen die Pilotschulen durch die ARGE NaWi, die die Koordination übernommen hat. Ziel der ARGE ist die Professionalisierung und Qualitätssicherung hinsichtlich des naturwissenschaftlichen Unterrichts im Pflichtschulbereich.

Unterstützung der Schulen erfolgt unter anderem durch:

das Bündeln und Erstellen relevanter Informationen und Unterrichtsmaterialien und Aussendung dieser als Newsletter

Fachspezifische Beratung von Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel Methoden, Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht, Projekte, Integration und fachübergreifende Aspekte

Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Organisationen zum Beispiel VCÖ, WKO NÖ, EVN, Industriellenvereinigung …

Anbieten entsprechender Fortbildungsveranstaltungen über die PH-NÖ und KPH.

Im Schuljahr 2018/19 wird erstmals ein Experimentiertag in NÖ veranstaltet, bei dem die Schüler/innen ihr Wissen rund um Naturwissenschaften und Technik präsentieren und gleichzeitig voneinander lernen können.

