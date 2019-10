In Niederösterreich ist ein weiterer Ausbau der Schulen mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkten geplant. Eine enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie soll einen

optimalen Praxisbezug ermöglichen.

Im kommenden Schuljahr soll im Rahmen des Pilotprojektes die Zahl der Schulstandorte mit dem Schwerpunkt „Naturwissenschaft und Technik“ verdoppelt und somit auf insgesamt zwölf Einrichtungen ausgebaut werden.

Derzeit besuchen rund 420 Schülerinnen und Schüler Schwerpunktschulen. Bereits im letzten Bildungsjahr wurde der Startschuss für die so genannten NAWI-Mittelschulen gegeben.

Sechs Mittelschulen haben damit begonnen;

NMS Raabs/Thaya

NMS Lassee

NMS Ybbsitz

NMS St. Pölten III und IV

NMS Wiener Neustadt

Der Schwerpunkt „Naturwissenschaft und Technik“ hatte durch die offensive Einführung von Beginn an hohe Attraktivität, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Pädagoginnen und Pädagogen. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen und Rückmeldungen wird dieses Projekt nun ausgeweitet.

Im aktuellen Schuljahr wird für die neue, sechste Bildungsregion eine Schule ausgewählt, die ebenfalls den Schwerpunkt künftig integrieren wird. Für das kommende Schuljahr 2020/21 soll dann das Angebot verdoppelt werden.

Die NAWI-Schulen stellen eine Bereicherung für das Bildungsangebot in Niederösterreich dar. Die Schülerinnen und Schüler werden hier optimal auf das Berufsleben und die Anforderungen am Arbeitsmarkt vorbereitet. Der neue Schwerpunkt trägt aber auch einen wesentlichen Schritt dazu bei, die Mittelschulen noch ein Stück attraktiver zu machen. Die positiven Rückmeldungen zeigen, dass diese Schwerpunktsetzung eine richtige und eine wichtige ist. Die Unternehmen und Industriebetriebe brauchen dringend Absolventinnen und Absolventen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Für alle großen Fragen der Zukunft – sei es die Bekämpfung des Klimawandels, künstliche Intelligenz, die Entwicklung neuer Technologien – braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Ziel ist es, jedem Schüler und jeder Schülerin den für sie optimalen Bildungsweg zu ermöglichen und der Wirtschaft jene Fachkräfte zu bieten, die sie braucht. Die NAWI-Mittelschulen sind eine Win-win-Situation für alle Beteiligten und das zeichnet dieses Projekt so aus.