Das Land NÖ und die NÖ Gemeinden investieren auch jetzt gemeinsam in moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Förderung regionaler Wirtschaftsbetriebe und zur Absicherung von Arbeitsplätzen. 2019 wurde in Niederösterreich ein Gesamt-Investitionsvolumen für Schulen und Kindergärten in Höhe von rund 130 Millionen Euro ausgelöst. Mehr als 800 Investitionsprojekte wurden an Schul- und Kindergartengebäuden im ganzen Bundesland umgesetzt.

Im ersten Halbjahr des Jahres 2020 wurden Landes-Unterstützungen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro für rund 500 Investitionsvorhaben der Gemeinden im Kindergarten- und Pflichtschulbereich genehmigt. 51 Projekte betreffen Baumaßnahmen von jeweils mehr als 100.000 Euro an Kindergarten- und Schulgebäuden. Allein mit diesen Projekten wird ein Gesamtinvestitionsvolumen von 60,4 Millionen Euro ausgelöst. So werden beispielsweise Volksschulen in Seibersdorf, Münchendorf, Laxenburg, Altlengbach und Wr. Neustadt um- und zugebaut, neue Kindergartengruppen und/oder Kinderbetreuungsgruppen entstehen in Schwadorf, Deutsch-Wagram, Sigmundsherberg, Hofamt Priel, Ladendorf oder Mank.

Das Land NÖ unterstützt über den Schul- und Kindergartenfonds die Gemeinden in ihrer Funktion als Kindergarten- und Schulerhalter bei Baumaßnahmen an Kindergarten- und Pflichtschulgebäuden. Für Bauvorhaben über 100.000 Euro gibt es einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre, Vorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen.