Ausbildung der Zukunft

Die Arbeiterkammer sieht in ihrer Studie über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt die breite, fächerübergreifende Ausbildung als Qualitätsanforderung der Zukunft.

Der Arbeitsmarkt boomt

Dieser Trend wird durch die Beschäftigungsstatistik der Wirtschaftskammer Österreich ebenfalls bestätigt. Denn während im Zeitraum von 2010 bis 2018 in den meisten Fachverbänden der Industrie die Zahl der Angestellten nur geringfügig gestiegen ist, sind im Fachverband Mechatronik um fast 50 Prozent mehr Personen angestellt worden.

Die Ausbildung der Höheren Schule für Mechatronik startet ab dem Schuljahr 2020/21 und dauert fünf Jahre.

Der Aufbaulehrgang kann ab Februar 2020 nach einer einschlägigen Lehre besucht werden und dauert zweieinhalb Jahre. Beide Ausbildungen schließen an der Hollabrunner HTL mit Reife- und Diplomprüfung ab.

Werbung

Nähere Infos dazu gibt es auch an den Tagen der offenen Tür am Fr., 22.11., 13:00-17:00 Uhr und Sa., 23.11., 8:30 - 12:30 Uhr in der HTL Hollabrunn, Anton Ehrenfriedstraße 10.