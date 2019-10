Die Förderung der Interessen, Neigungen und Begabungen ist die zentrale Aufgabe der Neuen Mittelschule. Ziel ist es, auf den Übertritt in weiterführende mittlere und höhere Schulen sowie auf das Berufsleben vorzubereiten. Das Bildungsangebot ist in allen Unterrichtsgegenständen ident mit dem der AHS.

Organisation des Unterrichts

In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch gestalten NMS den Unterricht im Teamteaching oder in flexiblen Kleingruppen. Dabei wird gezielt auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen.

Pädagogisches Konzept

Im Mittelpunkt der Neuen Mittelschule stehen Differenzierung und die Individualisierung des Lernens:

Begabungs- und Begabtenförderung orientiert sich an den Stärken und Talenten der Schülerinnen und Schüler. Individualisierter Unterricht berücksichtigt die Bedürfnisse und Potenziale der Lernenden. Förderung erfolgt in zeitlich begrenzten und flexibel gebildeten Gruppen.

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen im Sinne einer neuen zeitgemäßen Lernkultur Verantwortung für ihr Lernen. Sie lernen auch selbstständig, voneinander und miteinander.

Neue Wege der Rückmeldung

Neben der Beurteilung mit Ziffernoten widmet die Mittelschule den Stärken, Fähigkeiten und Talenten der Schüler und Schülerinnen besondere Aufmerksamkeit:

Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL): Zusätzlich zum Jahreszeugnis erhält jede Schülerin und jeder Schüler die ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung, die individuelle Stärken und Talente beschreibt.

Kinder-Eltern-Lehrpersonen- Gespräche (KEL-Gespräche): Sie finden zumindest einmal im Jahr statt. Gemeinsam mit dem Kind werden Lernprozesse, Lernfortschritte und auch Lernerfolge besprochen.

Pädagogikpaket

Im Schuljahr 2020/21 wird es einige Reformen in der NMS geben. Die Schulen erhalten noch mehr Autonomie und Flexibilität bei der Gruppenbildung. Ab der 6. Schulstufe werden zwei Leistungsniveaus eingeführt: „Standard AHS“ und „Standard“. Schon heuer setzen 71 Standorte das neue pädagogische Konzept im Rahmen eines Schulversuches um. Damit in weiterer Folge alle NMS Standorte von den neuen Erfahrungen profitieren können, führt die Bildungsdirektion Niederösterreich gemeinsam mit der KPH/Krems eine Iststands-Erhebung durch. Die Ergebnisse dieser Befragungen werden in Fortbildungskonzepte und in eine professionelle Schulentwicklungsbegleitung einfließen.