Die Polytechnischen Schulen Niederösterreichs (PTS) schließen an die 8. Schulstufe an, umfassen eine Schulstufe und verstehen sich als wichtiges Bindeglied zwischen Pflichtschule und Arbeitswelt.

Die PTS wird vor allem von Jugendlichen besucht, die nach erfüllter Schulpflicht eine Lehre machen möchten. Die Schülerinnen und Schüler werden durch Vertiefung der Allgemeinbildung, Berufsorientierung und Berufsgrundbildung auf das weitere Leben vorbereitet. Je nach Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit werden die Schülerinnen und Schüler für den Übertritt in die Berufswelt sowie weiterführende Schulen befähigt und qualifiziert.

Der Lehrplan wurde so gestaltet, dass die Unterrichtsarbeit flexibel auf die beruflichen

Interessen und Chancen von Jugendlichen abgestimmt werden kann. Durch handlungs- und praxisorientiertes Lernen werden die individuellen Begabungen der Schülerinnen und Schüler und ihre Lernmotivation gefördert. Berufsorientierung als Unterrichtsprinzip in allen Gegenständen bereitet die Schülerinnen und Schüler optimal auf den Einstieg ins Berufsleben vor und ermöglicht, in die Berufswelt hineinzuschnuppern.

Breit gefächerte Orientierung

Nur die Polytechnischen Schulen ermöglichen durch kaufmännische, sozial- und gesundheitsorientierte, kreative und technische Fachbereiche eine so breit gefächerte Orientierung unter einem Dach. In den Fachbereichen können die Schüler und Schülerinnen ihre Neigungen und Fähigkeiten im Hinblick auf den angestrebten Beruf erweitern und verfeinern.

Die Schüler und Schülerinnen lernen die verschiedenen Berufsfelder, die vielfältige Berufslandschaft, den Berufsalltag und je nach Beruf unterschiedlichste Materialien und Handwerkszeug kennen. Durch Firmenexkursionen und Vorträge, Bewerbungsseminare, Besuche der Berufsschulen und berufspraktische Tage werden die Jugendlichen optimal auf den Wechsel in das Berufsleben vorbereitet.

Beim Angebot der Fachbereiche können die Schulen individuell auf die Situation vor Ort und die Bedürfnisse der umliegenden Wirtschaftsbetriebe reagieren. Neben der Festigung und der Vertiefung der Lerninhalte in Deutsch, Englisch und Mathematik wird auch zunehmend an den sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gearbeitet, um den steigenden Anforderungen der Wirtschaft entsprechen zu können.

Noch unentschlossenen Schülern und Schülerinnen, die das 9. Schuljahr bereits absolviert haben und noch etwas Zeit und Beratung benötigen, hilft die PTS durch ein gesetzlich verankertes 10. Schuljahr zu einem erfolgreichen Berufseinstieg oder zu neuer Motivation für einen weiteren Schulbesuch.

Die hohe arbeitsmarktpolitische Relevanz der Polytechnischen Schulen zeigt sich in einer bis zu 100-prozentigen Vermittlung von Lehrstellen an einzelnen Standorten.

Der richtige Beruf & die passende Lehrstelle

Durch das Erleben von unmittelbaren Alltagssituationen und Anforderungen des späteren Berufes erfolgen eine sehr konkrete Orientierung und eine damit verbundene Zufriedenheit mit der Berufswahl. Durch die PTS finden Schüler und Schülerinnen nicht irgendeine, sondern die passende Lehrstelle. Studien haben bewiesen, dass Schüler und Schülerinnen aus Polytechnischen Schulen einen signifikant geringeren Wechsel des Lehrberufes und der Lehrstelle aufzeigen.

Auch die Politik würdigt die hervorragende Arbeit, die an den Polytechnischen Schulen geleistet wird. Es herrscht parteiübergreifender Konsens, dass die Polytechnische Schule nicht abgeschafft, sondern gezielt weiterentwickelt und attraktiviert werden soll. Gemeinsam haben alle Parlamentsfraktionen eine Stärkung und Weiterentwicklung der Polytechnischen Schule vereinbart, die der zentralen Brückenfunktion dieser Schulform gerecht wird. Die Polytechnische Schule als Verbindung zwischen Abschluss der Pflichtschule und dem Einstieg in das Berufsleben bzw. als Vorbereitung für eine weiterführende Schule wurde von allen Bildungssprecherinnen und Bildungssprechern als entscheidend für Jugendliche erkannt.

Infos

Genaue Informationen über die Angebote der Polytechnischen Schulen findet man im Internet und bei den Informationstagen der Polytechnischen Schulen.