Erfolgsmodell: Mittelschulen mit Schwerpunkt MINT

Im Schuljahr 2022/23 können neun Mittelschulen in NÖ mit dem Schulversuch Sonderform MINT-Mittelschule starten und damit diese zukunftsträchtige Ausbildung weiter ausbauen und entwickeln. MINT steht für Mathematik – Informatik – Naturwissenschaft – Technik.

Der Schwerpunkt MINT hatte durch die offensive Einführung von Beginn an hohe Attraktivität sowohl für Schülerinnen, Schüler und deren Eltern als auch für Pädagoginnen und Pädagogen. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen und Rückmeldungen wird der Schwerpunkt in NÖ erfolgreich ausgebaut. Die MINT-Mittelschulen stellen eine Bereicherung für das Bildungsangebot in Niederösterreich dar.

Unternehmen und Industriebetriebe brauchen dringend Absolventinnen und Absolventen im MINT-Bereich. Für alle Fragen der Zukunft – sei es die Bekämpfung des Klimawandels, künstliche Intelligenz, die Entwicklung neuer Technologien – braucht es gut ausgebildete Fachkräfte. Die MINT-Mittelschulen wollen die Neugier der Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen besonders durch projektorientierten, fachübergreifenden Unterricht wecken und ihnen einen optimalen Bildungsweg ermöglichen. Damit bieten die MINT-Mittelschulen der Wirtschaft und den höheren Schulen jene Fachkräfte, die sie brauchen – eine Win-Win-Situation für alle.

Folgende Mittelschulen nehmen am Schulversuch MINT-Mittelschule teil: NöMS Poysdorf, NöMS Stockerau, NöMS Ybbsitz, NöMS Aschbach-Markt, NöMS St. Pölten – Dr. Theodor Körner 1, NöMS Sieghartskirchen, NöMS Guntramsdorf, NöMS Schwadorf, NöMS Wr. Neustadt – Fischauergasse.

Für Informationen wenden Sie sich an:

ARGE NaWi NÖ

Erika Frühwald, BEd.

Landeskoordinatorin für NaWi NÖ

erika.fruehwald@bildung-noe.gv.at