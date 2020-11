Die Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) in Niederösterreich starteten mit neuen kompetenzorientierten Lehrplänen in das aktuelle Schuljahr, die für die Jugend eine zukunftsorientierte und maßgeschneiderte Ausbildung bieten. Die elf Fachrichtungen decken die gesamte Palette der landwirtschaftlichen Bildung ab. So wird der Ausbildungszweig Landwirtschaft auch mit den Sondergebieten Einzelhandel und Kleintierhaltung geführt. Die Fachrichtungen Gartenbau, Pferdewirtschaft sowie der Wein- und Obstbau sind weitere attraktive Bildungsangebote.

Neue Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe“

Die Sozialbetreuungsberufe sind ein neuer Schwerpunkt in der LFS Poysdorf. Lois Lammerhuber

An den drei Landwirtschaftlichen Fachschulen Poysdorf, Warth und Zwettl startete im September die neue 4-jährige Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ mit dem Schwerpunkt Alten- und Behindertenarbeit inklusive Pflegeassistenz. Damit setzt das Land NÖ einen wichtigen Schritt, die Sozialberufe für junge Menschen attraktiv zu machen und qualitativ hochwertige Pflege sowie Betreuung auch in Zukunft sicherzustellen.

Die Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ wird mit den Schwerpunkten Tourismus, Einzelhandel und Eco-Design (ökologischer und nachhaltiger Einsatz von Ressourcen) geführt.

Zahlreiche zusätzliche Abschlüsse

Die Ausbildung an den Landwirtschaftsschulen schließt mit dem Facharbeiterbrief und der Mittleren Reife ab. Während der Schulzeit können noch zahlreiche weitere Abschlüsse erworben werden. Dies reicht vom Traktorführerschein und Jagdschein bis zur Zusatzausbildung zum Heimhelfer/zur Heimhelferin.

Zudem gibt es Kooperationen mit Handelsakademien, wie die Pferde-HAK (Edelhof), Agro-HAK (Mistelbach) und die Vino-HAK (Krems). An der LFS Pyhra wird „Landwirtschaft mit Lebensmitteltechnik“ als eine dreijährige Sonderform der Ausbildung angeboten. Die mehrberufliche Ausbildung für Tischlerei, Zimmerei, Metalltechnik-Maschinenbautechnik, Metallbearbeitung sowie der Lehrgang zur Berufsreifeprüfung runden das Angebot ab.

Die Erweiterung der Bildungsangebote erfordert auch den Ausbau der Infrastruktur an den Schulen, um einen qualitätsvollen Unterricht zu gewährleisten. Dies sichert das Bau- und Investitionsprogramm des Landes Niederösterreich für die berufsbildenden Landesschulen in der Höhe von 110 Millionen Euro bis zum Jahr 2023.

Weitere Informationen: www.landwirtschaftsschulen.at